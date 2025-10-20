(P) One Health: de la zâmbet la sănătatea întregului organism – un concept inițiat de Dr. Ionuț Leahu

La Regina Maria, promovați frecvent conceptul de One Health atunci când vorbim despre sănătatea orală și despre modul în care este privit pacientul ca întreg. Ce înseamnă de fapt acest lucru?

Această abordare reprezintă, de fapt, o normalitate. Medicina modernă este, din păcate, prea des concentrată pe tratarea bolilor doar după ce ele apar. Pacientul ajunge la un medic specialist care privește strict patologia, fără să se uite la om în ansamblul lui. One Health și sănătatea integrată vin tocmai să corecteze acest lucru: medicul nu trebuie să se limiteze la a rezolva problema punctuală, ci să înțeleagă persoana din fața lui și să o ajute să nu mai ajungă în aceeași situație.

Scopul medicinei ar trebui să fie acela de a crește calitatea vieții și numărul de ani trăiți în sănătate, nu doar durata vieții. Pacientul trebuie încurajat să-și asume un rol activ în propria sănătate, iar medicul devine un mentor care îl ghidează.

Omul vine la stomatolog pentru că are o problemă cu dantura. De ce ar trebui stomatologul să îi spună să își facă alte analize?

Mulți oameni vin la stomatolog doar atunci când au o problemă, dar noi încercăm să schimbăm această mentalitate. La prima consultație, întrebarea noastră nu este doar „unde vă doare?”, ci „cum stați cu sănătatea generală?”. De multe ori, pacienții răspund că sunt foarte bine, deși nu și-au făcut analize de sânge de ani de zile. Este o percepție greșită, întâlnită frecvent în România, unde mulți oameni cred că sunt sănătoși doar pentru că nu simt durere. În realitate, există numeroase afecțiuni orale care nu dor, dar care pot avea efecte grave.

Există o legătură între bolile cardiovasculare și dantură?

Da, o legătură foarte puternică. Infecțiile netratate din cavitatea bucală pot afecta inima și pot duce la complicații severe, cum ar fi endocardita. Din acest motiv, medicul stomatolog are un rol important de medic primar – adesea este primul contact al pacientului cu sistemul medical, mai ales în cazul celor care trăiesc în străinătate și vin doar ocazional în țară.

În Grupul Regina Maria, am creat o legătură între stomatologie și medicina generală, inclusiv prin colaborarea cu medicii de medicina muncii. În fișa pacientului există acum întrebarea „când ați fost ultima dată la stomatolog?”, astfel încât cercul îngrijirii medicale să fie complet. Abordarea noastră integrată presupune prevenție activă. Le recomandăm pacienților analize de sânge și controale generale, nu doar igienă orală. În cazul tratamentelor complexe – care pot dura luni sau ani – trebuie să ne asigurăm că pacientul adoptă un stil de viață sănătos: renunță la fumat, face mișcare, doarme suficient. Toate aceste elemente sunt legate de longevitate și de calitatea vieții.

Să vorbim și despre un exemplu concret, cum gestionați cazurile pacienților cu diabet și cum îi ajută tehnologia modernă să beneficieze de reabilitări orale sigure, inclusiv cu implanturi și dinți ficși provizorii în 24 de ore?

Persoanele care suferă de diabet trec printr-un proces greu de vindecare. Rănile se cicatrizează mai lent și există un risc crescut de infecții. Din cauza bolii, gura este uscată, iar cantitatea redusă de salivă poate conduce la apariția cariilor dentare, infecțiilor și leziunilor orale. O altă complicație cu care se confruntă persoanele cu diabet este vindecarea deficitară a țesuturilor. În cazul unei extracții, crește riscul hemoragiei postextracționale, de aceea, medicii stomatologi realizează intervenția doar dacă nivelul glicemiei este sub 140 mg/dl și se menține constant. Șansele dezvoltării afecțiunilor gingivale și bolii parodontale cresc la pacienții diabetici, de aceea, controlul evoluției bolii este obligatoriu. Persoanele cu diabet trebuie să acorde o atenție sporită igienei orale și să urmeze cu strictețe recomandările medicului stomatolog, alături de cele ale specialistului în diabet. Aceste recomandări sunt esențiale pentru a evita un cerc vicios, în care gingivita poate contribui la agravarea diabetului zaharat de tip 2 și, în cele din urmă, poate afecta pancreasul.

Diabetul zaharat a fost considerat o contraindicație pentru terapia cu implanturi dentare mult timp, însă studiile și statisticile au arătat că persoanele cu diabet au un control metabolic bun și posibilitatea de a-și recăpăta sănătatea dentară. Opinia medicilor specialiști în diabet este că la o hemoglobină glicată sub 7 și la o glicemie sub 140, pacientul se consideră a avea un diabet echilibrat care poate să susțină intervenții chirurgicale stomatologice sau de altă natură. Acești pacienți pot trece prin reabilitări orale de tipul dinți ficși cu ajutorul implanturilor dentare. Tehnologia PRGF Endoret, folosită în tratamentul cu implant dentar, grăbește procesul de vindecare, astfel că persoanele care au diabet nu trebuie să se îngrijoreze că vindecarea va fi lentă sau incompletă în urma unei intervenții chirurgicale. Rata de succes pentru implanturi dentare este de 100%. Pacienții care necesită intervenții chirurgicale stomatologice sau reabilitări complexe cu implanturi dentare, prin sistemul dinți ficși provizorii în 24 de ore, trebuie să efectueze mai întâi un set de analize generale de sânge, care include și glicemia și hemoglobina glicozilată. Acest lucru îi permite echipei de chirurgie dentară să obțină o imagine completă asupra stării generale de sănătate a pacientului, facilitând o colaborare multidisciplinară cu medicul diabetolog, în vederea stabilirii unui plan de tratament personalizat.

Este bine să existe o relație apropiată între pacientul cu diabet și medicii de ambele specialități – medicul diabetolog și medicul stomatolog, deoarece tratamentul dentar este influențat de mulți factori, de exemplu: tipul de diabet, dacă acesta este controlat sau nu, dacă există complicații, vârsta și greutatea pacientului. În plus, este important ca o persoană care are diabet să fie informată și conștientă de factorii de risc și de complicațiile la care este predispusă, iar noi, la Regina Maria Dental Clinics, avem posibilitatea să gestionăm în mod unitar, împreună cu medicii din Regina Maria, vizitele și monitorizarea stării de sănătate a unui astfel de pacient.

Bolnavii cronici au nevoie de maximă siguranță. Cum reușiți la Regina Maria Dental Clinics să realizați un act medical complet – de la analize și monitorizare medicală, la chirurgie orală avansată – și ce rol are protocolul Dr. Leahu în reabilitările complexe cu implanturi?

Atunci când suferi de o boală cronică, poți trece prin reabilitări orale complexe. Aceste realizări sunt posibile datorită tehnologiei avansate, care oferă precizie și eficiență, precum și printr-o comunicare permanentă dintre medicul care urmărește boala cronică și echipa de chirurgie, care asigură procedura dentară. Este importantă și infrastructura modernă, care permite un act medical complet.

Este foarte important ca, în procesul de pregătire a unei reabilitări complexe pentru pacienții cronici, să existe un dialog permanent între medicul curant și medicul stomatolog pentru analiza istoricului afecțiunilor, în vederea alegerii celui mai bun tratament. În aceeași măsură, este esențial să existe bloc operator sau infrastructură de spital dentar în care pot fi desfășurate intervențiile complexe și, de asemenea, să existe un medic anestezist care să fie informat despre condiția medicală a pacientului. Aceste condiții garantează pacientului siguranță deplină pe tot parcursul procesului, contribuind astfel la reducerea anxietății și la relaxarea sa. De asemenea, echipa medicală are posibilitatea de a lucra în deplină siguranță și a avea un confort sporit în timpul procedurilor chirurgicale.

Înainte de a fi supus unei intervenții stomatologice (în general, sub sedare conștientă), este esențial ca pacientul să efectueze anumite controale medicale. Medicul stomatolog îi indică ce investigații sunt potrivite, iar decizia se ia împreună cu un medic de altă specialitate, care îl urmărește pe bolnavul cronic. În majoritatea situațiilor, sunt indicate următoarele: hemoleucogramă; markeri pentru evaluarea coagulării sângelui; electrocardiogramă; spirometrie; teste alergice (în situația existenței unui istoric de alergii).

Să luăm un exemplu concret - o procedură de reabilitare complexă precum tratamentul cu implanturi dinți ficși provizorii în 24 de ore. Această procedură chirurgicală presupune reabilitarea întregii danturi cu implanturi dentare, într-o singură intervenție. Este recomandată persoanelor care și-au pierdut întreaga dantură, purtătorilor de proteze mobile sau celor a căror dantură este compromisă și nu mai poate fi salvată, fiind afectată fie de boala parodontală, fie de o patologie carioasă însoțită și de infecții la nivelul rădăcinii. Aceasta necesită sedare și anestezie. Înainte de a beneficia de aceasta, pacientul, chiar dacă nu este înregistrat cu o boală acută, este supus mai multor investigații medicale, intră într-o serie de teste, face analize de sânge, precum și analize care privesc operația propriu-zisă, este trimis la diverse specialități medicale și de-abia când există un dosar medical constituit, urmează discuția din avans cu medicul stomatolog și se intră în operație.

Așadar, pentru reabilitările orale, pentru tratarea în deplină siguranță a cazurilor complexe de a doua șansă, sunt necesare atât tehnologia de ultimă generație, cazuistica și specializarea echipei, cât și infrastructura modernă, practic, un concept dedicat de tipul spital dentar. Pe lângă acestea, contribuie în cazurile complexe și buna colaborare dintre medicii specialiști, accesul la medici de multiple specialități și existența unei fișe universale de pacient, ceea ce noi putem asigura la Regina Maria Dental Clinics, împreună cu echipa Regina Maria.

Este greu să convingeți pacientul că are nevoie de toată această îngrijire?

Da, de multe ori pacienții sunt surprinși de această abordare. Mulți vin doar pentru o problemă dentară și nu înțeleg de ce sunt trimiși la analize, la psiholog sau la alți specialiști. Dar după ce depășim surpriza inițială și le explicăm că este vorba despre sănătatea lor pe termen lung, capătă încredere. Noi, medicii stomatologi, am urmat chiar cursuri de formare cu psihologi și alți specialiști pentru a putea aborda pacientul în mod integrat.

Cât de grea a fost să închegați această echipă despre care vorbiți?

Construirea unei echipe integrate a fost o provocare. Cât timp eram doar stomatologi, era dificil să colaborăm cu medici din alte specialități. Însă, odată integrați în Grupul Regina Maria, lucrurile s-au schimbat radical: suntem acum peste 4.000 de medici și 11.000 de angajați în total. Avem un plan de dezvoltare până în 2030, iar obiectivul este de a schimba mentalitatea pacientului, astfel încât acesta să se aștepte ca medicul să-l privească în ansamblu, nu doar prin prisma bolii momentului.

Este vorba, până la urmă, despre a schimba mentalitatea — un lucru greu, dar nu imposibil?

Exact. Această schimbare este dificilă, dar nu imposibilă atunci când ai o echipă medicală unită, bine pregătită și sprijinită de tehnologie. În plus, folosim acum instrumente bazate pe inteligență artificială care ajută medicii să analizeze rapid istoricul medical complex al pacienților și să identifice variațiile importante. În acest fel, putem face medicină predictivă și personalizată.

