(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

Interviu cu dr. Ionuț Leahu, medic stomatolog, cu competență și masterat în implantologie orală și parodontologie, Regina Maria Dental Clinics.

Într-o lume tot mai agitată, timpul pacienților este adesea limitat, iar vizitele la stomatolog sunt amânate sau reduse la minimum. Totuși, nevoia de tratamente dentare complexe și eficiente rămâne esențială pentru sănătatea și calitatea vieții. În acest context, dr. Ionuț Leahu, medic stomatolog cu competență în implantologie orală și Parodontologie la Regina Maria Dental Clinics ne împărtășește experiența sa privind modul în care stomatologia modernă poate răspunde nevoilor pacienților ocupați, folosind tehnologii avansate și protocoale optimizate.

Medicul Ionuț Leahu ne dezvăluie cum poate fi realizată o vizită completă la cabinetul stomatologic într-un timp minim, cum pacienții din România și din diaspora pot beneficia de tratamente complexe într-o singură ședință și de ce prevenția și planificarea atentă a tratamentelor sunt esențiale pentru sănătatea dentară pe termen lung.

R: Cum reușiți să le oferiți oamenilor tratamente complexe într-un număr redus de ședințe?

Într-adevăr, trăim într-un ritm alert, iar pacienții sunt tot mai ocupați. Noi, medicii stomatologi, petrecem toată ziua în clinică și nu observăm dacă plouă sau e soare afară, dar pacienții noștri se confruntă cu probleme precum traficul, lipsa locurilor de parcare și lipsa timpului liber. De aceea, ne-am propus încă de acum 15 ani să putem rezolva cât mai multe probleme dentare într-un număr redus de vizite.

Astăzi, datorită tehnologiei, putem face într-o singură ședință ceea ce înainte necesita cinci sau șase vizite. De exemplu, un dinte care acum 15 ani necesita radiografie externă, tratament endodontic și amprentă clasică, astăzi poate fi rezolvat complet — diagnostic, tratament și coroană definitivă — într-o singură vizită, datorită radiologiei digitale 3D, microscopului și sistemelor de frezare robotizate controlate de inteligență artificială, în cadrul Regina Maria Dental Clinics.

R: Așadar, pacientul poate pleca din clinică cu problema rezolvată într-o singură zi?

Exact! Radiografia, tratamentul și realizarea coroanei se fac în aceeași zi. Avem o cameră intraorală care scanează dintele, iar un software 3D propune forma finală a lucrării, ajustată apoi de medic. Un robot prelucrează blocul ceramic, iar în jumătate de oră coronița este gata. În tot acest timp, pacientul poate lucra sau se poate relaxa, iar la final pleacă acasă cu dintele refăcut complet. În cazul implanturilor, ne bazăm pe o planificare foarte precisă. Pacientul face analizele necesare, o radiografie 3D și o consultație completă. Avem echipe multidisciplinare și tehnologii care permit efectuarea intervenției chiar în ziua consultației. În clinicile mari, cu 12-20 de cabinete, avem medici specializați pe fiecare etapă — chirurgie, protetică, estetică — astfel încât pacientul să primească soluția completă, fără să piardă timp.

În plus, folosim tehnici moderne de augmentare osoasă și materiale proprii, obținute din sângele pacientului, care permit o vindecare rapidă și reduc riscul de infecție. Astfel, pacienții pot zbura la scurt timp după intervenție, ceea ce este esențial pentru cei care vin din străinătate.

R: Ați menționat pacienții din străinătate. Cum se desfășoară tratamentele pentru aceștia?

Pentru românii care locuiesc în afara țării sau pentru străini, organizăm tratamente personalizate. Înainte de a ajunge în țară, stabilim consultații online, primim investigațiile medicale, planificăm totul, iar când pacientul ajunge la clinică, timpul este folosit exclusiv pentru tratament. În funcție de caz, într-o săptămână putem realiza intervenții complete, inclusiv implanturi și lucrări provizorii fixe.

Ne ocupăm de tot — de la alimentație până la transport local. Important este ca pacientul să ne spună câte zile are la dispoziție. De exemplu, dacă are doar trei zile, îl rugăm să fie pregătit să petreacă 6-8 ore pe zi în clinică, pentru a finaliza tratamentul în timpul respectiv. Dacă vorbim de un implant, de exemplu, acesta se poate insera chiar în ziua consultației, iar pacientul se bucură de sărbători fără dureri și fără disconfort semnificativ. Recomandarea este să vină la un control înainte de plecare pentru verificări minore. Chiar și în cazurile complexe, ne organizăm astfel încât pacienții să își poată rezolva problemele în 7–10 zile. Suntem prezenți în 14 orașe din țară, iar programările se pot face rapid, inclusiv în weekend.

R: Este nevoie ca pacienții să-și facă analize înainte de a veni în țară?

Ideal ar fi să discutăm înainte, pentru a ști exact ce este necesar. Dar fiind parte din Rețeaua de sănătate Regina Maria, avem acces la toate investigațiile medicale: analize de sânge, cardiologie, imagistică, neurologie și altele. Astfel, putem face o evaluare completă a stării de sănătate, nu doar stomatologică. Pentru românii din diaspora, este o oportunitate excelentă de a-și verifica sănătatea generală, nu doar dinții. Avem chiar pachete complete de „one day check-up”, care includ toți specialiștii necesari.

R: De ce este important să nu amânăm tratamentele dentare?

Cu cât amâni mai mult, cu atât tratamentul devine mai complex și mai costisitor. În plus, problemele dentare pot genera complicații generale: infecții, afecțiuni cardiovasculare sau digestive. Un alt aspect este schimbarea obiceiurilor. Mulți pacienți pierd dinți mai devreme din cauza fumatului, de exemplu. Fiecare țigară crește riscul de infecții, cancer sau boli de inimă. Rolul nostru este să educăm și să ajutăm pacienții să facă schimbări benefice, nu doar să le reparăm dinții. Bucuria pacienților după tratament ne dă putere să continuăm acest demers. Mulți își recâștigă încrederea, își schimbă locul de muncă, statutul social sau chiar viața personală. Pentru mine, este o mare satisfacție să văd cum sănătatea dentară devine un pas spre o viață mai bună. De aceea, îmi doresc să formăm cât mai mulți medici bine pregătiți și să dezvoltăm o infrastructură care să ofere îngrijire completă fiecărui om, de la primul dinte și pe tot parcursul vieții.

Articol susținut de Regina Maria Dental Clinics.

Dată publicare: 24-11-2025 11:00



