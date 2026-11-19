Produsele sunt realizate din lapte 100% românesc, provenit exclusiv de la vaci atent selecționate genetic în ultimii șase ani și hrănite cu furaje cultivate în cadrul fermei proprii.

Noua gamă Cris-Tim se remarcă prin conținutul exclusiv de proteină A2, o variantă de proteină din lapte care poate fi mai ușor digerată de unele persoane. Astfel, lactatele A2 reprezintă o alternativă pentru consumatorii care resimt sensibilitate la produsele lactate obișnuite și își doresc o opțiune mai blândă cu digestia.

O gamă creată pentru întreaga familie

Selecția genetică atentă a animalelor, desfășurată pe parcursul a șase ani, stă la baza acestei game inovatoare. În plus, laptele utilizat provine exclusiv din ferma proprie, unde vacile sunt hrănite cu ceea ce se cultivă în cadrul fermei.

Radu Timiș, fondatorul Cris-Tim, explică motivația din spatele lansării noii game:

„Când am lansat această gamă m-am gândit la toate persoanele sensibile la lactate în general, care caută un produs mai blând cu digestia, indiferent de vârstă. Am creat gama A2 din respect pentru sănătatea dumneavoastră.”

Unde pot fi găsite lactatele A2 de la Cris-Tim

Noua gamă de lactate A2 este disponibilă începând de astăzi în rețeaua de magazine Mega Image și Shop & Go din România.

Produsele conțin exclusiv proteina A2 și sunt realizate din lapte 100% românesc, provenit de la animale selecționate genetic și crescute în condițiile fermei proprii Cris-Tim.