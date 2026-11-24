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Câștigătorii Galei Premiilor eCommerce 2026 au fost anunțați luni seară, pe 23 noiembrie, într-un cadru festiv dedicat excelenței în comerțul electronic românesc.

Aflată la cea de-a XXI-a ediție anuală, Gala Premiilor eCommerce 2026 a recompensat performanța și inovația în E-Commerce și Digital Marketing, printr-o serie de premii acordate în funcție de evaluarea mentorilor programului GPeC Proficiency, de voturile consumatorilor online în cadrul studiului iSense și de opinia Comunității GPeC — formată din cele mai relevante companii și servicii din domeniu.

Magazinele online preferate de cumpărătorii online

Rezultatele studiului eCommPulse 2026 pentru GPeC, realizat de iSense Solutions, au stat la baza premiilor care reflectă preferințele cumpărătorilor online.

Magazinul de Produse Cosmetice Preferat – dm drogerie markt

Magazinul de Articole Sportive Preferat – Decathlon

Farmacia Online Preferată – Dr. Max

Platforma de Achiziție de Bilete Preferată – iaBilet

Aplicația de Livrare Preferată – Glovo

Magazinul de Puericultură Preferat – BebeTei

Magazinul Anului în E-Commerce 2026 – eMAG

Studiul eComm Pulse, derulat pentru al 10-lea an consecutiv, analizează evoluția comerțului online din perspectiva consumatorilor români. Cercetarea este reprezentativă la nivel urban pentru populația cu vârste între 18 și 65 de ani, utilizatori de internet, cu un grad de eroare de ±4,37% și cu un nivel de încredere de 95%.

Premiile GPeC Proficiency 2026

Premiile GPeC Proficiency au fost acordate pe baza punctajelor obținute în evaluarea magazinelor online înscrise în program, punctaje acordate de către cei 27 de mentori ai programului, în urma evaluării a peste 150 de criterii. Auditul urmărește, printre altele, experiența utilizatorului și creșterea ratei de conversie a magazinelor online.

Premii pe niveluri de experiență

Cel mai bun magazin Experienced – Gameology

Cel mai bun magazin Professional – F64

Premii pe categorii de produse

Auto – CauciucuriDirect

Home, Garden & Professional Supplies – Fornello

Electronics & Technology – F64

Fashion & Beauty – Otter

Premii pentru marketplace și servicii dedicate e-commerce

eMAG Marketplace Seller Engagement – SEVESHOP

Categoria a reunit sellerii online care vând prin platforma eMAG Marketplace.

Cea mai extinsă rețea de Lockere – Sameday

Cea mai bună Companie de Curierat în E-Commerce 2026 – FAN Courier

Cea mai apreciată soluție de finanțare 100% online – UniCredit Consumer Financing

Cele mai multe tranzacții procesate în E-Commerce de către o bancă – Banca Transilvania

Despre Gala Premiilor eCommerce

Organizată de GPeC, Gala Premiilor eCommerce aduce împreună profesioniști din e-commerce, retail și digital marketing pentru decernarea premiilor industriei și networking. Ediția din 2026 a fost prezentată de Ioana Ciurlea, iar MUSE Quartet a susținut momentul artistic al serii. Premiile pentru câștigătorii Galei au fost oferite de MARE / Muzeul de Arta Recenta și Jidvei.

Mai multe informații despre GPeC sunt disponibile pe www.gpec.ro.

GPeC 2026 este o serie de evenimente fulfilled by eMAG

Prestige Partner: FAN Courier

Gala Partners: Banca Transilvania, Clienți pe Viață, UniCredit Consumer Financing

Parteneri generali ai GPeC: Auchan, Debonaire, DWF, eMAG Marketplece, euPlatesc.ro, GetResponse, GTS, Innobyte, Limitless Agency, MD Promo, MerchantPro, Netopia, OpticommAI, PayU, PTT Express, RTB House, Shopfully, Sinaps, TrustMate, VISA.

Parteneri Media Principali: Știrile PRO TV, VOYO

Partener Media Strategic: Ringier România

Official Radio: KISS FM

Official Hosting: CyberFolks