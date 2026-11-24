(P) Comerțul Online Românesc celebrat în cadrul ediției de 21 de ani a Galei Premiilor eCommerce
eMAG este Magazinul Anului în E-Commerce, FAN Courier câștigă premiul pentru cea mai bună companie de curierat, iar F64 obține cel mai mare punctaj dintre magazinele înscrise în programul GPeC Proficiency.
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Câștigătorii Galei Premiilor eCommerce 2026 au fost anunțați luni seară, pe 23 noiembrie, într-un cadru festiv dedicat excelenței în comerțul electronic românesc.
Aflată la cea de-a XXI-a ediție anuală, Gala Premiilor eCommerce 2026 a recompensat performanța și inovația în E-Commerce și Digital Marketing, printr-o serie de premii acordate în funcție de evaluarea mentorilor programului GPeC Proficiency, de voturile consumatorilor online în cadrul studiului iSense și de opinia Comunității GPeC — formată din cele mai relevante companii și servicii din domeniu.
Magazinele online preferate de cumpărătorii online
Rezultatele studiului eCommPulse 2026 pentru GPeC, realizat de iSense Solutions, au stat la baza premiilor care reflectă preferințele cumpărătorilor online.
Magazinul de Produse Cosmetice Preferat – dm drogerie markt
Magazinul de Articole Sportive Preferat – Decathlon
Farmacia Online Preferată – Dr. Max
Platforma de Achiziție de Bilete Preferată – iaBilet
Aplicația de Livrare Preferată – Glovo
Magazinul de Puericultură Preferat – BebeTei
Magazinul Anului în E-Commerce 2026 – eMAG
Studiul eComm Pulse, derulat pentru al 10-lea an consecutiv, analizează evoluția comerțului online din perspectiva consumatorilor români. Cercetarea este reprezentativă la nivel urban pentru populația cu vârste între 18 și 65 de ani, utilizatori de internet, cu un grad de eroare de ±4,37% și cu un nivel de încredere de 95%.
Premiile GPeC Proficiency 2026
Premiile GPeC Proficiency au fost acordate pe baza punctajelor obținute în evaluarea magazinelor online înscrise în program, punctaje acordate de către cei 27 de mentori ai programului, în urma evaluării a peste 150 de criterii. Auditul urmărește, printre altele, experiența utilizatorului și creșterea ratei de conversie a magazinelor online.
Premii pe niveluri de experiență
Cel mai bun magazin Experienced – Gameology
Cel mai bun magazin Professional – F64
Premii pe categorii de produse
Auto – CauciucuriDirect
Home, Garden & Professional Supplies – Fornello
Electronics & Technology – F64
Fashion & Beauty – Otter
Premii pentru marketplace și servicii dedicate e-commerce
eMAG Marketplace Seller Engagement – SEVESHOP
Categoria a reunit sellerii online care vând prin platforma eMAG Marketplace.
Cea mai extinsă rețea de Lockere – Sameday
Cea mai bună Companie de Curierat în E-Commerce 2026 – FAN Courier
Cea mai apreciată soluție de finanțare 100% online – UniCredit Consumer Financing
Cele mai multe tranzacții procesate în E-Commerce de către o bancă – Banca Transilvania
Despre Gala Premiilor eCommerce
Organizată de GPeC, Gala Premiilor eCommerce aduce împreună profesioniști din e-commerce, retail și digital marketing pentru decernarea premiilor industriei și networking. Ediția din 2026 a fost prezentată de Ioana Ciurlea, iar MUSE Quartet a susținut momentul artistic al serii. Premiile pentru câștigătorii Galei au fost oferite de MARE / Muzeul de Arta Recenta și Jidvei.
Mai multe informații despre GPeC sunt disponibile pe www.gpec.ro.
GPeC 2026 este o serie de evenimente fulfilled by eMAG
Prestige Partner: FAN Courier
Gala Partners: Banca Transilvania, Clienți pe Viață, UniCredit Consumer Financing
Parteneri generali ai GPeC: Auchan, Debonaire, DWF, eMAG Marketplece, euPlatesc.ro, GetResponse, GTS, Innobyte, Limitless Agency, MD Promo, MerchantPro, Netopia, OpticommAI, PayU, PTT Express, RTB House, Shopfully, Sinaps, TrustMate, VISA.
Parteneri Media Principali: Știrile PRO TV, VOYO
Partener Media Strategic: Ringier România
Official Radio: KISS FM
Official Hosting: CyberFolks
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