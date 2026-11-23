Noiembrie este, în mod tradițional, luna marilor oferte de Black Friday. Pentru multe companii, această perioadă înseamnă mai mult decât luna reducerilor. Este momentul în care se conturează bugetele, investițiile și prioritățile pentru anul următor, iar deciziile luate acum pot influența atât eficiența costurilor, cât și experiența angajaților pe termen lung. Într-un context în care eficiența financiară rămâne o preocupare importantă, Black Friday poate deveni o oportunitate de a obține mai multă valoare din bugetele alocate beneficiilor pentru angajați.

Pornind de la această realitate, campania Pluxee „Zero cât vezi cu ochii” își propune să transforme o perioadă asociată în mod tradițional cumpărăturilor într-un moment de decizie pentru companii: cum pot oferi angajaților beneficii mai relevante fără costuri suplimentare de implementare și administrare, cu economii importante la buget.

Ce include campania Black Friday Pluxee: de la reduceri punctuale la rezultate pe termen lung

Pentru liderii de business, valoarea unei oferte nu se măsoară doar prin discountul obținut, ci și prin impactul asupra costurilor recurente și a eficienței operaționale. În cazul beneficiilor extrasalariale, deciziile luate la final de an influențează atât bugetele, cât și experiența angajaților pe parcursul următoarelor 12 luni.

Campania „Zero cât vezi cu ochii”, desfășurată în perioada 1-30 noiembrie 2026, se adresează atât clienților noi, cât și celor care nu au mai efectuat comenzi pentru produsul respectiv în ultimele 12 luni și oferă avantaje pentru angajatori și beneficii multiple pentru angajați.

În cadrul campaniei, angajatorii beneficiază de zero costuri pentru încărcarea cardurilor Pluxee Gusto, Cadou, Turist și Cultura timp de 12 luni, de zero costuri pentru emiterea și livrarea cardurilor până la finalul anului, precum și oferta zero costuri pentru abonamentul lunar MyBenefits by Pluxee, conform termenilor și condițiilor campaniei.

Pe lângă aceste beneficii generale, oferta include avantaje suplimentare specifice fiecărui produs, după cum urmează:

· Cardul de masă Pluxee Gusto: voucher Carrefour în valoare de 100 lei pentru fiecare angajat, la achiziția produsului.

o Pachetul Plus de Vitalitate: un an de zero costuri pentru serviciile de telemedicină.

o Asigurarea de viață de grup NN pentru angajați, oferită de NN Asigurări de Viață S.A., beneficiu disponibil în premieră în cadrul parteneriatului cu Pluxee, cu zero costuri, timp de 12 luni conform condițiilor aplicabile.

o MyBenefits by Pluxee, zero costuri la abonamentul lunar pentru platforma de beneficii extrasalariale flexibile timp de un an.

· Cardul Pluxee Cadou: voucher Altex în valoare de 50 lei pentru fiecare angajat, la achiziția produsului, în limita a 1000 de vouchere.

· Cardul de vacanță Pluxee Turist: voucher Altex în valoare de 300 lei pentru fiecare angajat, la achiziția produsului, în limita a 100 vouchere.

· Cardul Pluxee Cultura: inclus în oferta campaniei, conform condițiilor comerciale aplicabile.

· Platforma MyBenefits by Pluxee: zero costuri timp de 12 luni, conform termenilor și condițiilor ofertei.

Pentru companii, miza este utilizarea mai eficientă a resurselor. Pentru departamentele de HR, oportunitatea constă în dezvoltarea unei oferte de beneficii relevante fără creșterea costurilor operaționale.

De ce bugetul de beneficii este și o decizie de business

Beneficiile extrasalariale au un rol important în modul în care angajații percep relația cu angajatorul. Într-o piață a muncii în care oamenii au așteptări diferite în funcție de etapa profesională în care se află, situația personală și prioritățile individuale, un pachet de beneficii relevant poate contribui la satisfacția, creșterea implicării și loializarea angajaților.

Pentru liderii de HR, provocarea nu este doar să identifice beneficii atractive, ci și să găsească soluții care pot fi implementate simplu, administrate eficient și adaptate nevoilor echipelor. În paralel, directorii financiari urmăresc predictibilitatea costurilor și randamentul investițiilor.

Cele două perspective nu trebuie să se excludă reciproc. O strategie de beneficii bine construită poate urmări simultan eficiența administrativă și valoarea percepută de angajați, cu condiția ca soluțiile alese să răspundă nevoilor reale ale organizației.

„Într-un mediu economic în care fiecare decizie financiară contează, companiile trebuie să privească beneficiile extrasalariale ca pe o investiție strategică în oameni, nu ca pe o simplă categorie de cheltuieli. Prin campania «Zero cât vezi cu ochii», ne propunem să oferim angajatorilor posibilitatea de a reduce costurile și de a direcționa mai multă valoare către angajați. Obiectivul este ca eficiența financiară și o experiență superioară pentru oameni să devină două priorități complementare”, spune Gabor Olajos, Country Managing Director, Pluxee România și Bulgaria.

Valoare concretă pentru angajați, nu doar economii pentru companie

Companiile eligibile pot beneficia de avantaje care se traduc direct în valoare pentru angajați:

La achiziția cardului de masă Pluxee Gusto, angajații eligibili din companie primesc un voucher Carrefour de 100 lei.

La achiziția cardului Pluxee Cadou, este oferit un voucher Altex de 50 lei pentru angajații eligibili, în limita a 1000 de vouchere.

La achiziția cardului de vacanță Pluxee Turist, angajații eligibili primesc un voucher Altex de 300 lei, în limita a 100 vouchere.

Astfel, oferta urmărește să genereze beneficii atât pentru angajator, prin reducerea unor costuri, cât și pentru angajați, prin avantaje suplimentare cu utilitate imediată.

Valorile și beneficiile menționate sunt prezentate conform informațiilor furnizate pentru campanie și trebuie confirmate în raport cu regulamentul final, criteriile de eligibilitate și condițiile comerciale aplicabile. Mai multe detalii sunt disponibile pe [link].

Mai multă valoare din din bugetul de beneficii pentru 2027

Planificarea beneficiilor pentru anul următor are loc, de regulă, în paralel cu procesul de bugetare. Acesta este momentul în care organizațiile pot evalua atât relevanța beneficiilor oferite, cât și eficiența proceselor asociate.

Prin campania „Zero cât vezi cu ochii”, Pluxee aduce în prim-plan o idee simplă: optimizarea costurilor și experiența angajaților nu trebuie privite ca obiective opuse. Pentru companiile care își construiesc acum bugetele pentru 2027, oportunitatea este de a transforma economiile de astăzi în avantaje cu impact pe termen lung pentru organizație și oamenii săi.