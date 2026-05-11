La Regina Maria Dental Clinics puneți mult accent pe prevenție. Cât de importantă este prevenția în sănătatea dentară și ce se întâmplă atunci când controalele regulate lipsesc ani la rând?

Prevenția este, fără exagerare, cheia sănătății dentare. Un control periodic și o igienizare profesională pot preveni majoritatea problemelor care, netratate, ajung să devină complexe.

Când controalele lipsesc ani la rând, problemele nu stagnează — ele evoluează. O carie mică devine infecție. O infecție duce la afectarea nervului. În timp, ajungem la extracție. Iar lipsa unui dinte duce la pierdere osoasă și dezechilibru funcțional.

La Regina Maria Dental Clinics insistăm pe această cultură a prevenției tocmai pentru că știm cât de mult se complică lucrurile atunci când pacientul vine doar la urgență. Medicina dentară modernă nu ar trebui să fie despre durere, ci despre prevenție și control.

Din experiența dumneavoastră de peste 15 ani și a multitudinilor de cazuri tratate cu succes, care este mecanismul prin care o problemă dentară aparent minoră ajunge să se transforme într-un caz complex de reabilitare dentara?

Din punct de vedere medical, procesul este gradual și foarte clar. O leziune aparent minoră produce inflamație locală. Inflamația netratată afectează țesuturile de susținere, inclusiv osul. În timp, dintele devine mobil sau trebuie extras. După extracție, dacă nu intervenim rapid, osul începe să se resoarbă. Această pierdere osoasă face ulterior intervenția mult mai complexă, necesitând adesea adiții osoase și reabilitări complete.

În peste 15 ani de practică, am văzut foarte clar această evoluție. Majoritatea cazurilor complexe nu apar peste noapte. Ele sunt rezultatul amânării repetate.

Observați tot mai des tineri care își aduc părinții la dentist când situația este deja avansată. De ce ajung lucrurile în acest punct?

Este o realitate pe care o vedem frecvent. Generația părinților noștri a crescut într-o perioadă în care mersul la dentist era asociat cu durere și teamă. Mulți au dezvoltat o reticență profundă. De asemenea, există mentalitatea „dacă nu mă doare, nu e grav”. Din păcate, multe probleme dentare sunt asimptomatice până în stadii avansate.

Rolul generației active este esențial. Așa cum îi programăm la cardiolog sau la analize, trebuie să îi programăm și la un control dentar. Sănătatea orală influențează direct alimentația, digestia și echilibrul general al organismului.

Auzim tot mai des despre Protocolul Dr. Leahu. De ce au pacienții nevoie de un astfel de protocol atunci când vorbim despre reabilitări complexe cu lucrări fixe pe implanturi?

Când vorbim despre reabilitări complexe cu lucrări fixe pe implanturi, vorbim despre intervenții chirurgicale și protetice care trebuie să fie extrem de bine planificate.

Protocolul Dr. Leahu reprezintă o standardizare a pașilor medicali, de la diagnostic la monitorizare. Nu este vorba despre un singur gest chirurgical, ci despre un proces complet care implică evaluare 3D, analiză funcțională, echipă multidisciplinară și planificare digitală.

Pacienții au nevoie de acest protocol pentru siguranță și predictibilitate. În chirurgie, improvizația nu este acceptabilă. Standardizarea și rigoarea sunt cele care reduc riscurile și cresc rata de succes.

Cum funcționează această abordare multidisciplinară în rețeaua Regina Maria Dental Clinics și de ce este esențială în gestionarea cazurilor complexe?

În rețeaua Regina Maria Dental Clinics, cazurile complexe nu sunt tratate individual, ci în echipă. Chirurgul, proteticianul, anestezistul și tehnicianul dentar colaborează încă din faza de planificare.

Această abordare integrată permite o viziune completă asupra pacientului. Nu tratăm doar dinții, ci funcția masticatorie, ocluzia, sănătatea gingivală și istoricul medical.

În cazurile complexe, diferența dintre un rezultat bun și unul excelent este coordonarea echipei. Medicina modernă este medicină de echipă.

În studiul pe care îl realizați anual despre comportamentul românilor față de sănătatea dentară, Barometrul Stomatologiei, ce arată datele despre neglijența controalelor și cum se reflectă acest lucru în numărul cazurilor complexe pe care le tratați?

Studiul anual pe care îl realizăm arată constant că un procent semnificativ dintre români merg la dentist doar în caz de urgență. Controalele preventive sunt încă insuficient practicate.

Această neglijență se reflectă direct în realitatea clinică: vedem tot mai multe cazuri care necesită reabilitări complexe, nu tratamente simple.

Datele confirmă ceea ce observăm zilnic în cabinet: prevenția este subestimată, iar amânarea generează complicații. Din păcate, sănătatea dentară este încă tratată ca o urgență punctuală, nu ca parte integrantă a sănătății generale.

Mesajul nostru este clar: prevenția înseamnă tratamente mai simple, intervenții mai puțin invazive și o sănătate generală mai bună pe termen lung.

