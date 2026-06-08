În cadrul emisiunii „Doctor de Bine”, Dr. Ionuț Leahu - medic stomatolog, competență în Implantologie Orală și master în Implantologie Orală și Parodontologie – Regina Maria Dental Clinics, a vorbit despre importanța sănătății orale, rolul familiei în luarea deciziilor medicale și impactul pe care tratamentele moderne îl au asupra pacienților, inclusiv la vârste înaintate.

Cât de des vedeți pacienți care ajung târziu în cabinet și care sunt aduși de familie?

Le spun mereu pacienților că, indiferent cât de târziu au ajuns, pentru mine nu este prea târziu. Responsabilitatea mea este să construiesc o echipă astfel încât niciun caz să nu fie imposibil de rezolvat. Ce observ frecvent este faptul că oamenii ajung la stomatolog după ani întregi în care au amânat tratamentul. Uneori din teamă, alteori din rușine sau din convingerea că „nu mai are rost”. Mai ales la pacienții vârstnici apare această idee că nu mai merită să investească în propria sănătate.

Care sunt principalele cauze care duc la pierderea dinților?

Există două mecanisme mari. Primul este cel bacterian – caria dentară și boala parodontală. Atunci când nu reușim să curățăm bine dinții, bacteriile produc distrugeri progresive care duc la pierderea dinților. Al doilea mecanism este cel mecanic. Aproximativ 80% dintre oameni au o mușcătură incorectă, ceea ce înseamnă că anumite zone sunt suprasolicitate și cedează în timp.

De multe ori, problemele se combină. Pacientul are atât boală parodontală, cât și o mușcătură incorectă. Tocmai de aceea este nevoie de o abordare multidisciplinară.

Cât de important este sprijinul familiei atunci când vorbim despre o reabilitare dentară complexă?

Este esențial. O reabilitare dentară complexă nu este doar o intervenție tehnică, este o decizie medicală importantă. Vorbim despre chirurgie, despre recuperare și despre adaptare. Sprijinul familiei oferă pacientului siguranță emoțională și încredere. În cazul pacienților vârstnici, decizia este luată adesea împreună cu copiii sau nepoții. Reabilitarea dentară nu schimbă doar zâmbetul. Schimbă modul în care pacientul mănâncă, vorbește și interacționează social.

Întâlnirile în familie pot deveni un moment în care observăm că părinții sau bunicii au dificultăți de masticație sau vorbire?

Absolut. De multe ori, copiii observă primii că părinții evită anumite alimente, vorbesc mai greu sau au lucrări dentare vechi și instabile. Momentele când ne vizităm părinții pot fi un prilej important de conștientizare. Nu este vorba despre critică, ci despre grijă. Trebuie să înțelegem că o gură sănătoasă înseamnă un corp sănătos. Masticația corectă influențează digestia, nutriția și chiar controlul unor boli cronice.

Dacă observăm că părinții sau bunicii au probleme dentare, care este primul pas pe care ar trebui să îl facem?

Primul pas este să deschidem o conversație calmă și empatică. Nu să criticăm și nici să speriem. De multe ori, părinții știu că au o problemă, dar o amână din teamă sau din convingerea că „la vârsta mea nu mai are rost”. Le putem spune simplu: „Hai să facem un control și să vedem exact care este situația.” Un consult nu obligă la nimic, dar oferă informație. Iar informația reduce frica. În cazul pacienților vârstnici, fiecare etapă este atent planificată. Reabilitarea presupune evaluare clinică și imagistică, analiză a osului, a gingiilor și a istoricului medical. Protocolul pe care l-am dezvoltat presupune standardizare și rigoare. Fiecare caz este discutat în echipă multidisciplinară, iar intervenția este planificată digital pentru precizie maximă. Important este că vârsta, în sine, nu este o contraindicație. Contează starea generală și planificarea corectă.

Îmi amintesc cazul unei doamne aduse de copii. Era într-o depresie severă și nu mai vorbea aproape deloc. Copiii și-au dorit măcar să poată mânca normal. După intervenție și după refacerea danturii, pacienta și-a recăpătat zâmbetul, viața socială și încrederea în sine. Câțiva ani mai târziu, m-a oprit pe holul clinicii și vorbea cu entuziasm și energie. Atunci am înțeles cât de mare este impactul pe care sănătatea orală îl poate avea asupra vieții unui om.

Cum influențează sănătatea orală starea generală a organismului, mai ales la pacienții vârstnici?

Conceptul One Health pleacă de la ideea că sănătatea orală și sănătatea generală sunt interconectate. Infecțiile dentare cronice pot întreține inflamația sistemică, iar inflamația este asociată cu boli cardiovasculare, diabet sau afectarea sistemului imunitar. La pacienții vârstnici, lipsa dinților afectează masticația, digestia și absorbția nutrienților. De aceea spunem că nu tratăm doar dinți, ci contribuim la echilibrul general al organismului.

Pentru pacienții vârstnici ce presupune concret o reabilitare dentară cu lucrări fixe pe implanturi și cum asigură Protocolul Dr. Leahu siguranța acestor intervenții?

În cazul pacienților vârstnici, fiecare etapă este atent planificată. Reabilitarea cu lucrări fixe pe implanturi presupune evaluare completă, clinică și imagistică, analiză a osului, a stării gingivale și a istoricului medical. Protocolul pe care l-am dezvoltat presupune standardizare și rigoare. Fiecare caz este discutat în echipă multidisciplinară, iar intervenția este planificată digital pentru precizie maximă.

În cadrul Regina Maria Dental Clinics beneficiem de infrastructură medicală integrată și de colaborare interdisciplinară, ceea ce crește nivelul de siguranță. Important este că vârsta, în sine, nu este o contraindicație. Contează starea generală și planificarea corectă.

Ce recomandări aveți pentru tineri și pentru părinții sau bunicii lor?

Pentru tineri, mesajul este simplu: prevenția. Controale regulate, igienizări profesionale și tratarea problemelor la timp. Pentru generația activă, cea care are părinți sau bunici în vârstă, recomand implicare. Dacă observați dificultăți de masticație, probleme de vorbire sau lucrări instabile, încurajați-i să meargă la un control. Pentru părinți și bunici, mesajul meu este clar: nu este niciodată prea târziu. Vârsta nu este o contraindicație pentru o reabilitare dentară corect planificată. Sănătatea orală influențează alimentația, digestia, controlul bolilor cronice și calitatea vieții în general. O gură sănătoasă înseamnă un corp mai sănătos.

Reabilitarea dentară complexă nu înseamnă doar refacerea unui zâmbet, ci recâștigarea funcționalității, a încrederii și a calității vieții. Iar atunci când familia este implicată și susține pacientul, procesul devine mai ușor și mai eficient.

Mesajul transmis de Dr. Ionuț Leahu este unul clar: sănătatea dentară trebuie să devină un subiect firesc în familie, indiferent de vârstă.

Regina Maria Dental Clinics – contact: 021.9777