Totul s-a petrecut în condiții de ceață deasă, spun anchetatorii. Printre răniți se află și un cetățean român.

Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.

Cele două accidente s-au produs pe autostrada Trakia, care leagă capitala Sofia de orașul Plovdiv și de portul Burgas de la Marea Neagră, în jurul orei 7 dimineața, la kilometrul 291, din cauza ceții.

Kaloyan Kaloyanov, ministrul bulgar de Interne: „Din primele informații, accidentul s-a produs pe sensul de mers către Burgas. În total, în accident au fost implicate 86 de vehicule, pe ambele sensuri de mers”.

Pe un sens de mers, 63 de vehicule s-au lovit, după ce un camion și un autocar s-au ciocnit, din cauza vizibilității reduse.

Femeie rănită: „Adevărata teroare s-a petrecut în interiorul autobuzului. În urma impactului cu camionul din față, geamurile s-au spart și tot felul de cereale au început să intre peste noi în autobuz, în timp ce cioburile de sticlă cădeau tot peste noi. Eram îngrămădiți unii peste alții. Unii pasageri căzuseră, alții erau răniți, iar unii rămăseseră blocați și nu puteau ieși. Când am reușit, în cele din urmă să ieșim ne-am îndepărtat de autobuz, de teamă că ar putea lua foc în orice moment."

La scurt timp, pe sensul opus, spre Sofia, un camion care transporta grâu a fost lovit din spate de un autoturism, care a dus la tamponarea în lanț a altor 21 de vehicule. Imaginile arată autoturisme și camioane îngrămădite unele în altele, multe dintre ele răsturnate, zdrobite sau ieșite de pe carosabil.

Numeroase persoane au rămas blocate în mașinile distruse. Salvatorii au fost nevoiți să taie caroseriile metalice pentru a elibera victimele. Răniții, cei mai mulți cu traumatisme severe, au fost transportați la mai multe spitale din regiune.

Traficul a fost închis pe ambele sensuri, după catastrofă.

Doychin Doychev, procuror șef: „În prezent se desfășoară o activitate amplă de cercetare. Sunt necesare numeroase acțiuni de urmărire penală: cercetări la fața locului, audieri ale martorilor și ale persoanelor care au văzut accidentul. După strângerea acestor prime probe, vom stabili ce tipuri de expertize trebuie dispuse. Cu siguranță vor fi realizate numeroase expertize, având în vedere gravitatea cazului”.

Ministerul de externe de la București a confirmat că printre răniți se numără și un cetățean român, care a fost transportat la spital.