Niciun suflet nu rămâne în urmă. Cum și-au salvat spaniolii animalele din flăcări, de la cai și vaci, până la elefanți VIDEO

Niciun suflet nu rămâne în urmă – a fost deviza spaniolilor, care și-au salvat toate animalele din calea incendiilor devastatoare, fie că era vorba despre câini și pisici din case, cai și vaci din ferme sau crocodili și elefanți din gărdinile zoologice.

În timp ce mii de oameni fugeau din calea incendiilor violente care mistuiau Spania, personalul de la Safari Madrid avea alte griji. De la păsări și reptile până la feline mari – toate se aflau în calea pericolului și trebuiau salvate, scrie CNN. Pe măsură ce flăcările se apropiau de parcul safari, echipe de îngrijitori au rămas pe loc pentru a se ocupa de animale, direcționându-le spre incinte din beton, închise și dotate cu aer condiționat, în speranța că acestea le vor proteja de foc. Iar în timp ce cerul devenea portocaliu, iar aerul se umplea de coloane groase de fum cenușiu, aceștia stropeau cu apă zonele din jur pentru a ține flăcările la distanță.

Când incendiile care au făcut ravagii la vest de Madrid, săptămâna trecută, au pârjolit o suprafață de aproximativ 340 de kilometri pătrați, Safari Madrid a fost doar unul dintre punctele de sprijin în efortul regional de a salva nenumărate animale din ferme și sanctuare amenințate de foc. Arenă de coridă transformată în adăpost pentru sute de animale salvate În San Martín de Valdeiglesias, situat la aproximativ 70 km vest de Madrid, o arenă de coridă a fost transformată într-un adăpost improvizat pentru cai și ponei, măgari și capre, pisici și câini, potrivit primarului Aránzazu Povedano Fraguela.

Între timp, Garda Civilă spaniolă a trecut la acțiune. „Nu lăsăm pe nimeni în urmă, indiferent de specie”, a transmis instituția pe Instagram, alături de videoclipuri care îi înfățișau pe agenți la ferme din întreaga regiune, evacuând cai și capre, liniștind vaci și găini și verificând starea struților, a cămilelor și a crocodililor. Alte înregistrări îi surprindeau pe agenți salvând animale de companie, precum câini și pisici. „Par atât de neajutorați și de dezorientați când îi evacuăm; pur și simplu încremenesc. Dar sunt membri ai familiei, cu atât mai mult în astfel de împrejurări”, a scris Garda Civilă.

Revenind la Safari Madrid, pe lângă cele aproximativ 1.000 de animale proprii, parcul a preluat animale evacuate de la centrul pentru animale sălbatice Kuna Iberica – un sanctuar din apropiere care salvează animale rănite sau abandonate. ”Tot ce reușeam să evacuăm, urma să fie evacuat” Pe măsură ce flăcările înaintau, Safari Madrid a devenit custodele temporar al unui râs eurasiatic și al unui lup iberic – ambele animale necesitând anestezie pe durata transferului – precum și al patru vulturi. „Planul de evacuare a fost, pur și simplu, să scoatem tot ce puteam; tot ce reușeam să evacuăm, urma să fie evacuat”, a declarat Isaac Navarro, directorul Kuna Iberica. Unele dintre animale au fost mutate la Universitatea Alfonso X El Sabio, iar altele, precum păsările de pradă, au fost preluate de un alt centru de salvare a animalelor sălbatice din Madrid.

„Nu mai trecusem niciodată printr-o astfel de situație, nu ne mai confruntasem niciodată cu un incendiu de asemenea proporții, iar evacuarea s-a făcut în mare grabă, cât am putut noi de bine”, a spus Navarro. Personalul de la Kuna Iberica a deschis porțile țarcurilor pentru a le permite unora dintre animalele rămase să scape temporar, urmând ca acestea să fie adunate la loc și îngrijite a doua zi dimineață. Fiind animale salvate care nu pot fi eliberate în sălbăticie și care depind în totalitate de îngrijitori umani, acestea au rămas în apropiere și s-au întors rapid la adăpost imediat ce situația a devenit mai sigură. A fost o situație critică, flăcările ajungând la doar 10 metri de incintă, însă animalele au scăpat nevătămate, afirmă Navarro. La Safari Madrid, flăcările au ajuns în cele din urmă la 500 de metri de parc, înainte de a-și schimba direcția. Însă pericolul a persistat.

„În cursul zilei, am inspectat terenul ars... și am stins un buștean care încă ardea și ar fi putut reaprinde focul”, a declarat pentru CNN un purtător de cuvânt al parcului, Jose Luis Cano Becerro. Toate animalele de la Safari Madrid au fost salvate Timp de două nopți, îngrijitorii au stat de veghe, iar în a doua noapte s-au simțit suficient de în siguranță pentru a dormi, a spus el, „deși cu o oarecare îngrijorare; totuși, situația se îmbunătățea pe zi ce trecea”. Din fericire, toate animalele au fost salvate – deși unele au devenit puțin agitate din cauza restricțiilor de mișcare. Deși animalele din parc sunt obișnuite să petreacă un timp în incinte interioare pentru controale veterinare, faptul de a fi ținute acolo mai mult de o zi a reprezentat o noutate pentru unele dintre ele.

„Unele (animale) au devenit puțin agitate”, a spus Cano Becerro. „Credem că s-a întâmplat asta pentru că au fost nevoite să stea înăuntru atât de mult timp și nu au putut ieși afară – lucru neobișnuit pentru rutina lor –, în special masculii de elefant asiatic, care sunt adolescenți și au fost ceva mai neliniștiți, dar nu a fost nimic îngrijorător”. „Până la urmă, rămâi cu sentimentul amar că întreaga zonă, întreaga regiune a ars, dar măcar toate animalele noastre sunt în siguranță”, a spus Navarro, de la Kuna Iberica; între timp, toate animalele sale s-au întors. Și la Safari Madrid, animalele s-au întors în habitatele lor, iar parcul s-a redeschis pentru vizitatori. Dar, deoarece fumul persistă în depărtare, iar guvernul avertizează publicul să rămână vigilent, s-ar putea să treacă ceva timp până când îngrijitorii vor reuși să respire ușurați.

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