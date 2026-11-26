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WhatsApp a anunţat că, de miercuri, a început implementarea funcţiei de programare a mesajelor, dar va dura alte câteva săptămâni până ca această facilitate să fie disponibilă tuturor celor peste două miliarde de utilizatori ai aplicaţiei, scrie news.ro.

Funcţia de programare permite expeditorului să aleagă ca mesajul trimis să ajungă la destinatar oricând între 10 minute şi 14 zile mai târziu.

Pot fi programate astfel nu doar mesaje textuale, ci şi mesaje care conţin imagini şi filmări.

Apelarea funcţiei se face prin ţinerea apăsată a butonului de trimitere, după compunerea mesajului, până când apare ecranul de alegere a datei şi orei la care mesajul să fie livrat.

WhatsApp spune că va exista o fereastră în care vor fi afişate toate mesajele programate. De aici utilizatorul poate realiza ştergerea acestora, dar nu este clar dacă va fi posibilă şi editarea mesajelor după programare.

Important este că mesajele programate vor fi livrate la data şi ora alese indiferent dacă utilizatorul are sau nu semnal în acel moment.

Opţiunea programării mesajelor trimise cu WhatsApp, care seamănă izbitor ca abordare cu cea implementată în urmă cu mai mulţi ani de Telegram, este interesantă mai ales pentru firmele care pot, astfel, să programeze mesaje de promovare pentru diverse campanii şi produse.