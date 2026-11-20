El a adăugat că este recunoscător atât celor care l-au sprijinit, cât şi celor care nu au crezut în el: „Îmi aduc aminte cât de frumos a fost să simt că sunt adoptat cumva de acest club şi cât de bine s-a simţit să ştiu că mă pot baza întotdeauna pe oamenii din acest club. Sunt în totalitate recunoscător absolut tuturor celor care au fost aici, tuturor celor care au crezut în mine, de la familie, antrenori, profesori şi lista este foarte, foarte lungă. Dar, în acelaşi timp, sunt foarte recunoscător şi tuturor celor care nu au crezut în mine şi în continuare le voi fi, pentru că mă motivează extraordinar de tare”.

„Sunt onorat de acest premiu şi aş vrea să mulţumesc foarte sincer întregii mele echipe, familiei mele, tuturor celor care mi-au fost alături, pentru că fără ei nu aş fi ajuns nicăieri. Chiar dacă e foarte multă muncă, nu aş fi ajuns nicăieri fără ei”, a declarat sportivul.

Prezent la eveniment, viceprim-ministrul şi ministrul Afacerilor Interne, Marian Neacşu, a subliniat importanţa rezultatelor înregistrate de sportivii dinamovişti în acest an.

„Sunt ministrul Afacerilor Interne de exact 30 de zile astăzi, portofoliu pe care l-am adăugat aceluia de viceprim-ministru al României. Şi aş putea spune în termenii dumneavoastră că abia mi-am făcut încălzirea din această perspectivă. Rezultatele clubului din acest an le-am văzut deja înscrise pe tabelă. Meritul este al sportivilor, al antrenorilor şi al celor care au condus clubul. Şi pentru că sunt economist de formaţie, am citit multe bilanţuri la viaţa mea. Recunosc că ăsta este primul care este aplaudat la scenă deschisă pe scena Operei. David Popovici, cel mai bun sportiv român al anului, al deceniului şi de ce nu unul dintre cei mai mari sportivi pe care i-a avut România, a câştigat din nou medaliile la probele de 100 şi 200 de metri liber. A făcut acest lucru pentru a treia oară consecutiv, un lucru absolut unic în istoria nataţiei. Mihaela Cambei a cucerit la Europene o medalie de aur şi două de argint. Echipa de sabie a urcat pe podium atât la Mondiale, cât şi la Europene. Iar cinci echipe ale clubului au participat în cupele europene. În spatele fiecărei performanţe sunt ani de muncă, de sacrificii, şi oameni care nu au renunţat. Iar atunci când sportivii de la Dinamo urcă pe podium, nu reprezintă doar clubul, reprezintă România”, a spus el.

Vicepremierul a promis că va urmări îndeaproape proiectul construirii noului Stadion Dinamo din Bucureşti.

„Ştiu cât de mult aşteaptă suporterii noul stadion. Este un proiect important în care sunt implicaţi Ministerul Dezvoltării, Primăria Sectorului 2, şi vreau să le mulţumesc colegilor mei, ministrului Dezvoltării şi respectiv primarului Sectorului 2 şi nu în ultimul rând Ministerului Afacerilor Interne. Nu vă promit termene, nici n-am făcut-o. Dar vă asigur că voi urmări îndeaproape acest proiect al stadionului şi că ministerul îşi va îndeplini toate angajamentele de care va fi nevoie. Pentru că un club cu o asemenea istorie merită şi un viitor pe măsură”, a precizat Marian Neacşu.

Ce spune conducerea clubului Dinamo

Preşedintele CS Dinamo, Ionuţ Adrian Popa, a declarat că tradiţia clubului trebuie dublată de profesionalism, de investiţii şi de o strategie pe termen lung.

„Dincolo de medalii, de trofee, de rezultate, performanţa înseamnă ani de muncă, disciplină, sacrificii şi o determinare pe care de multe ori publicul nu o vede. Dinamo nu este doar un club sportiv. Este o instituţie cu istorie, cu identitate şi cu o responsabilitate uriaşă faţă de sportul românesc. Avem nevoie de profesionalism, de continuitate, de investiţie în oameni şi mai ales de o viziune pe termen lung. Aceasta este direcţia în care trebuie să construim. Istoria ne obligă, prezentul ne responsabilizează, iar viitorul ne cere să fim mai buni”, a spus Ionuţ Adrian Popa.

La rândul său, preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român (COSR), Mihai Covaliu, a evidenţiat rezultatele clubului Dinamo venite în la începutul ciclului de calificări pentru Jocurile Olimpice de la Los Angeles 2028.

„Mă bucur să fiu astăzi alături de dumneavoastră într-un moment în care celebrăm performanţele Clubului Sportiv Dinamo, performanţe obţinute într-un an cu foarte multe provocări, într-o perioadă foarte importantă pentru sportul românesc. Calificările la Jocurile Olimpice de la Los Angeles 2028 au început, iar drumul către cea mai importantă competiţie olimpică din viaţa acestor sportivi se construieşte continuu prin muncă, viziune, strategie, dar şi o bună colaborare. Ştim cu toţii că performanţa nu se construieşte niciodată de unul singur. Chiar şi atunci când un sportiv urcă de unul singur pe podium, în spatele lui se află o întreagă echipă, unii cunoscuţi, alţii poate mai puţin vizibili. Team România însă îi cuprinde pe toţi, iar tuturor le mulţumim în egală măsură pentru contribuţia şi sprijinul lor”, a declarat preşedintele COSR.

Covaliu i-a mulţumit în mod special lui David Popovici:

„David, tu şi ceilalţi performeri ai CS Dinamo, dar şi ai celorlalte cluburi din România, v-aţi asumat o misiune extrem de importantă şi vă mulţumesc pentru acest lucru. Mă refer la misiunea de a-i inspira pe toţi copiii şi tinerii din România să creadă mai mult în ei, să creadă că pot fi performanţi, să creadă că pot deveni campioni. Mulţumesc tuturor”.

În cadrul evenimentului de la Opera Naţională a fost difuzat şi un mesaj video transmis din Oklahoma de fosta mare gimnastă Nadia Comăneci, care i-a felicitat pe sportivii şi antrenorii dinamovişti, îndemnându-i să privească cu încredere spre Jocurile Olimpice de la Los Angeles 2028.

„În această seară voi sunteţi vedetele. Sunteţi campioni, modele şi surse de inspiraţie pentru generaţiile viitoare. Prin talent, muncă şi pasiune, demonstraţi că România are gena performanţei şi spiritul de învingător. Priviţi cu încredere spre Los Angeles 2028! Continuaţi să visaţi, să câştigaţi şi să scrieţi istorie”, a transmis Nadia Comăneci.

Lista completă a premiilor

Gala a inclus şi un moment special dedicat fostului canotor dinamovist Leon Rotman (92 de ani), care nu a putut însă fi prezent la eveniment. El a fost omagiat de actriţa Maia Morgenstern, precum şi de ambasadorul Israelului la Bucureşti, Lior Ben Dor, acesta din urmă oferindu-i cadou o pagaie.

Lista completă a premiilor acordate în cadrul Galei Sportului Dinamovist este următoarea:

· Sportivul anului: David Popovici (înot)

· Antrenorul anului: Adrian Rădulescu (înot)

· Echipele anului: formaţiile de handbal masculin şi volei masculin

· Laureaţii anului: Vlad Covaliu (scrimă), Răzvan Ursachi (scrimă), Mihaela Cambei (haltere), Luca Joldea (tir), Amalia Chelaru (canotaj), Cristina Druga (canotaj), Maria Lehaci (canotaj), Florin Lehaci (canotaj), Ştefan Berariu (canotaj), Victoria Petreanu (canotaj), Ancuţa Bodnar (canotaj), Claudiu Neamţu (canotaj), Mateus Cozminciuc (canotaj), Andrei Mândrilă (canotaj) şi Sergiu Bejan (canotaj)

· Juniorii anului: Bianca Ifteni (canotaj), Aniela Tudor (gimnastică), Radu Matei (scrimă), Roxana Vişa (judo) şi perechea Patrick Berbece/Andreea Sturzinschi (dans sportiv)

Au mai fost prezenţi la gală ambasadorul statului Israel în România, Lior Ben Dor, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Marcel Alexandru Stoica, primarul Sectorului 2, Rareş Hopincă, actriţa Maia Morgenstern, precum şi secretari de stat, preşedinţi ai federaţiilor sportive naţionale şi foşti mari sportivi.