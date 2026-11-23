O reuniune NATO este prevăzută luni pe tema Războiului din Ucraina şi repercusiunilor acestuia în Europa, relatează AFP, potrivit News.ro.

Rusia şi-a intensificat atacurile împotriva capitalei ucrainene în ultimele şase luni, iar mulţi observatori se tem că această iarnă va fi cea mai grea de la începutul războiului, în urmă cu aproape cinci ani.

În noaptea de sâmbătă spre duminică, un bloc de cinci etaje a fost lovit la Dîmer, la 45 de kilometri nord de Kiev.

În imagini surprinse de AFP apar salvatori care caută în moloz, din care ieşea fum, în urma surpării parţiale a blocului.

Bilanţul a crescut de la oră la oră şi a atins 11 morţi luni dimineaţa, potrivit guvernatorului militar al regiunii Kiev, Tîmur Tkacenko.

Guvernatorul a anunţat pe Tetegram că operaţiuni de căutare a unor eventuale victime suplimentare continuă.

Salvatori au reuşit să scoată în viaţă dintre dărâmături un copil şi o femeie în vâtstă de 79 de ani, potrivit Tkacenko.