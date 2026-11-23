O reuniune NATO este prevăzută luni pe tema Războiului din Ucraina şi repercusiunilor acestuia în Europa, relatează AFP, potrivit News.ro.
Rusia şi-a intensificat atacurile împotriva capitalei ucrainene în ultimele şase luni, iar mulţi observatori se tem că această iarnă va fi cea mai grea de la începutul războiului, în urmă cu aproape cinci ani.
În noaptea de sâmbătă spre duminică, un bloc de cinci etaje a fost lovit la Dîmer, la 45 de kilometri nord de Kiev.
În imagini surprinse de AFP apar salvatori care caută în moloz, din care ieşea fum, în urma surpării parţiale a blocului.
Bilanţul a crescut de la oră la oră şi a atins 11 morţi luni dimineaţa, potrivit guvernatorului militar al regiunii Kiev, Tîmur Tkacenko.
Guvernatorul a anunţat pe Tetegram că operaţiuni de căutare a unor eventuale victime suplimentare continuă.
Salvatori au reuşit să scoată în viaţă dintre dărâmături un copil şi o femeie în vâtstă de 79 de ani, potrivit Tkacenko.
Atac la supermarket
Tot în regiunea Kiev, la Vîşneve, alte trei persoane au fost ucise, iar alte 15 au fost rănite, inclusiv trei copii, într-un atac rusesc la un supermarket, potrivit primarului localităţii.
Altă persoană a fost ucisă în incendirea unei locuinţe, în urma unui atac, la Bila Ţerkova, a anunţat el.
În noaptea de vineri spre sâmbătă, Moscova a atacat intensiv Ucraina cu drone şi rachete şi a ucis 11 persoane, inclusiv şapte la Kiev, după ce preşedintele rus Vladimir Putin a ameninţat Ucraina cu represalii „dureroase” în urma unor atacuri împotriva Podului Crimeea.
„Lumea trebuie să înceteze să întoarcă capul în altă parte. Condamnaţi acest terorism. Acuzaţi Rusia că este de vină şi acţionaţi acum pentru a pune capăt masacrării unor ucraineni nevinovaţi”, a denunţat pe X mediatorul ucrainean al drepturilor omului Dmîtro Lubineţ.
Ucraina şi-a intensificat atacurile în adâncime în Rusia, ca răspuns la bomabardamentele zilnice la care este supusă de aproape cinci ani, şi vizează mai ales infrastructuri energetice.
În afara teritoriului Rusiei, Ucraina a desfăşurat sâmbătă dimineaţa un atac cu dronă care incendiat Sparta II, un cargou rusesc care se afla în ape internaţionale, în estul Golfului Finlandei - o cale maritimă de trecer-cheie pentru Rusia.
Rachete de croazieră în sud-estul Poloniei
Duminică, un cargou rusesc a fost atacat cu drone, într-un atac revendicat de Ucraina, în portul libian Benghazi.
ONU a condamnat acest atac şi a cerut o anchetă independentă şi respectarea suveranităţii ţării.
Vineri dimineaţa, rachete de croazieră ruseşti au căzut în sud-estul Poloniei, cauzând o explozie şi un incendiu, fără să se soldeze cu victme.
NATO a avertizat că „va apăra fecare centimetru al teritoriului polonez”.
Acest incident urmează să fie discutat într-o reuniune a Consiliului Atlanticului de Nord - principalul organ de decizie politică al NATO -, luni, la Bruxelles, a declarat sâmbătă AFP un reprezentant al Alianţei Nrod-Atlantice.
În urma unui summit al aliaţilor Kievului, joi, la Berlin, Germania a dat asigurări că „în curând” vor avea loc negocieri între europeni, ucraineni, ruşi şi americani în vederea opririi Războiului din Ucraina. O astfel de reuniune ar fi premieră.