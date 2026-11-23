O decizie obligatorie a Înaltei Curți de Casație și Justiție clarifică efectele revocării documentațiilor de urbanism asupra procedurilor de autorizare deja începute. Începutul procedurii de autorizare devine un reper esențial pentru protecția investitorilor de bună-credință, arată o analiză a casei de avocatură PeliPartners.

Poate fi emisă o autorizație de construire dacă PUZ-ul care a stat la baza certificatului de urbanism este revocat ulterior pentru nelegalitate?

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a răspuns afirmativ la această întrebare prin Decizia nr. 91 din 21 septembrie 2026, pronunțată în procedura hotărârii prealabile și publicată în Monitorul Oficial nr. 922 din 3 noiembrie 2026.

Decizia este obligatorie pentru instanțe de la data publicării și stabilește că revocarea ulterioară a PUZ-ului nu împiedică, prin ea însăși, emiterea autorizației de construire dacă procedura de autorizare a fost deja începută în perioada în care documentația urbanistică era în vigoare.

„Această decizie aduce în prim-plan importanța securității juridice pentru investitorii imobiliari. Un investitor care a demarat procedura de autorizare bazându-se pe un PUZ aprobat de autoritatea competentă și aflat în vigoare nu ar trebui să suporte consecințele unei nelegalități pe care nu a provocat-o. În acest context, momentul începerii procedurii de autorizare devine esențial pentru protejarea beneficiarului de bună-credință”, a declarat Oana Bădărău, Partner, Head of Real Estate & PPP, PeliPartners.

De la un PUZ revocat la o întrebare adresată ÎCCJ

Speța analizată a pornit de la un proiect imobiliar din Constanța. În 2020, investitorul a obținut un certificat de urbanism pentru construirea unui imobil 2S+P+6E, cu locuințe colective și spații comerciale. Certificatul se baza pe un PUZ aprobat în același an, care schimbase destinația zonei și stabilise indicatori urbanistici superiori celor din PUG.

Ulterior, în urma plângerii persoanelor vătămate, PUZ-ul a fost revocat, iar legalitatea revocării a fost confirmată definitiv. Primăria a refuzat emiterea autorizației de construire. Litigiul a trecut prin Tribunalul Constanța și Curtea de Apel Constanța. Judecând recursul, Curtea de Apel Constanța a sesizat ÎCCJ în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile.

De ce a decis ÎCCJ că procedura poate continua?

În analiza sa, ÎCCJ a avut în vedere trei argumente principale:

Primul ține de interpretarea literală a legii: aceasta prevede extinderea de drept a „valabilității” documentației, nu doar a „termenului” acesteia. Or, valabilitatea poate înceta atât prin expirare, cât și prin revocare sau anulare.

Al doilea argument privește caracterul unitar al procedurii de autorizare. Aceasta începe odată cu depunerea cererii pentru certificatul de urbanism și se încheie prin emiterea autorizației de construire. Prin urmare, procedura nu poate fi fragmentată în etape supuse unor regimuri juridice diferite.

Al treilea argument ține de principiul securității juridice. Beneficiarul s-a bazat cu bună-credință pe un act aprobat de autoritate și prezumat legal la momentul respectiv. Norma urmărește să protejeze investitorul diligent, nu să îl sancționeze în lipsa oricărei culpe. În susținerea raționamentului, Curtea a aplicat, prin analogie, și raționamentul din Decizia CCR nr. 208/2025.

Revocarea și anularea PUZ-ului: aceeași protecție pentru investitori?

Deși decizia ÎCCJ privește expres revocarea PUZ-ului de către autoritatea locală, considerentele acesteia deschid discuția și asupra situațiilor în care documentația este anulată de instanță.

„ÎCCJ arată că valabilitatea unui act poate înceta prin expirare, revocare sau anulare și se sprijină inclusiv pe Decizia CCR nr. 208/2025, care privește efectele anulării judiciare a actelor normative față de beneficiarii de bună-credință.

Rămâne însă o întrebare importantă: dacă investitorul este protejat atunci când autoritatea își revocă propriul act, ar trebui să beneficieze de aceeași protecție și atunci când nelegalitatea este constatată de instanță?

Există și un argument contrar: terții care câștigă un proces împotriva PUZ-ului ar putea vedea hotărârea lipsită de efecte practice. Răspunsul final va veni, cel mai probabil, din practica instanțelor”, a declarat Oana Bădărău.

Ce trebuie să rețină investitorii imobiliari?

Momentul relevant devine data depunerii cererii pentru certificatul de urbanism. Dacă la acea dată PUZ-ul era în vigoare, revocarea sa ulterioară pentru nelegalitate nu împiedică, prin ea însăși, emiterea autorizației de construire.

Rămân însă deschise mai multe întrebări: este protejat investitorul și dacă PUZ-ul este revocat după depunerea cererii, dar înainte de emiterea certificatului de urbanism? Se va aplica același raționament și în cazul anulării PUZ-ului de către instanță? Ce efect practic mai are, pentru terți, contestarea unui PUZ după demararea procedurii de autorizare? Vor deveni autoritățile locale mai prudente la aprobarea documentațiilor de urbanism?

Decizia confirmă importanța calendarului procedurii de autorizare pentru proiectele imobiliare, acesta contând cel puțin la fel de mult ca indicatorii urbanistici.