Monedele din alamă destinate circulației au aceleași caracteristici tehnice ca piesele de 50 de bani aflate deja în circulație și vor putea fi folosite în paralel cu acestea, potrivit BNR.

Aversul tuturor celor patru tipuri de monede îl prezintă pe Constantin Brâncuși, alături de o interpretare grafică a surselor sale tradiționale de inspirație. Pe aceeași parte apar inscripția „ROMANIA”, valoarea nominală, stema României și anul emisiunii, 2026.

Valoarea nominală diferă în funcție de tipul monedei: 500 de lei pentru cea din aur, 10 lei pentru cea din argint și 50 de bani pentru cele din alamă. Moneda din alamă destinată colecționarilor are și litera „N” înscrisă într-un cerc, ca semn distinctiv.

Reversul este comun tuturor celor patru monede și prezintă portretul sculptorului, inscripția „CONSTANTIN BRÂNCUȘI - 150 DE ANI DE LA NAȘTERE” și anii în care a trăit acesta: 1876-1957.

Monedele din aur, argint și alamă pentru colecționare vor fi ambalate separat, în capsule de metacrilat transparent. Cele din aur și argint vor fi însoțite de broșuri de prezentare și certificate de autenticitate, redactate în limbile română, engleză și franceză. Certificatele vor purta semnăturile guvernatorului BNR și ale casierului central.

Tirajul aprobat este de 200 de exemplare pentru moneda din aur, 1.000 pentru cea din argint, 10.000 pentru moneda din alamă destinată colecționarilor și cinci milioane pentru monedele din alamă care vor intra în circulație.

Prețul de vânzare este de 31.900 de lei pentru moneda din aur și de 1.000 de lei pentru cea din argint. Moneda din alamă pentru colecționare va costa 19 lei. Prețurile includ TVA și, în cazul monedelor din aur și argint, certificatul de autenticitate.

Toate cele patru tipuri de monede, emise cu tema „Constantin Brâncuși – 150 de ani de la naștere”, au putere circulatorie pe teritoriul României.

Monedele din alamă de 50 de bani vor fi puse în circulație prin sucursalele regionale ale BNR din București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș, cu ocazia plăților în numerar către instituțiile de credit și Trezoreria Statului.

Monedele din aur, argint și alamă pentru colecționare vor putea fi achiziționate prin aceleași sucursale regionale ale BNR.