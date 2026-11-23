Potrivit News.ro, Niculescu a mai declarat, în cadrul ediţiei a VII-a a evenimentului ROINVEST, că finanţarea investiţiilor, digitalizarea şi energia sunt esenţiale pentru dezvoltarea economiei româneşti şi reprezintă preocupări importante ale Guvernului.

Pe de altă parte, mai spune premierul, „estimările pentru 2027 ne dau motive de optimism şi indică revenirea economiei pe creştere”.

De asemenea, el a anunţat „măsuri concrete” pentru sprijinirea companiilor care vor fi prevăzute de anul viitor şi anume eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri, o mai bună orientare a schemelor de sprijin pentru investiţii şi cercetare-dezvoltare.

„Am remarcat temele pe care le-aţi ales pentru dezbaterile din acest an: finanţarea investiţiilor, digitalizarea şi energia. Sunt trei domenii esenţiale pentru dezvoltarea economiei româneşti, sunt trei dintre preocupările importante ale Guvernului. Economia României traversează, într-adevăr, o perioadă complicată. Încheiem un an dificil, marcat de presiuni bugetare şi de o activitate economică mai slabă decât ne-am fi dorit, iar responsabilitatea Guvernului este să pună ordine în finanţele publice şi în acelaşi timp să creeze condiţii pentru reluarea creşterii economice. Avem nevoie de disciplină bugetară, avem nevoie de investiţii, de companii care se dezvoltă, avem nevoie de locuri de muncă mai bine plătite, iar pentru asta statul şi mediul de afaceri trebuie să lucreze mână în mână, cu atât mai mult cu cât estimările pentru 2027 ne dau motive de optimism şi indică revenirea economiei pe creştere”, le-a transmis premierul Luca Niculescu participanţilor la evenimentul ROINVEST.

Primul-ministru: „Suntem în etapa finală de pregătire a bugetului pentru 2027”

Şeful Guvernului a arătat că şi acum, ca prim-ministru, primeşte întrebări legate de economie pe care le primea şi atunci când era ambasador, iar acestea fac referire nu la stimulente pe care le oferă statul, ci la stabilitatea regulilor.

„Este o întrebare cât se poate de legitimă, investitorii au nevoie de predictibilitate, au nevoie de reguli clare, au nevoie de un stat care îşi respectă angajamentele şi sunt lucrurile pe care vrem să le oferim prin stabilitate, echilibru şi dialog. Suntem în etapa finală de pregătire a bugetului pentru 2027 şi va fi un buget construit cu responsabilitate, care să susţină investiţiile şi revenirea economiei, în paralel cu o colectare mai bună a veniturilor şi o utilizare mai eficientă a banilor publici”, mai spune Niculescu.

Premierul anunţă „măsuri concrete” pentru sprijinirea companiilor care vor fi prevăzute de anul viitor şi anume eliminarea impozitului minim pe cifra de afaceri, o mai bună orientare a schemelor de sprijin pentru investiţii şi cercetare-dezvoltare şi pregătirea Fondului RoBOOST.

Luca Niculescu mai spune că alte obiective sunt consolidarea rolului Băncii de Investiţii şi Dezvoltare şi intenţia ca resursele publice să atragă mai multe finanţări private, dar şi pregătiri pentru atragerea de fonduri din viitorul cadru multianual al Uniunii Europene.

Digitalizarea şi energia sunt domenii-cheie avute în vedere de Guvern, în acest context Luca Niculescu afirmând că România trebuie să valorifice „mai bine” resursele de care dispune, indiferent de tipul acestora.

„Investiţiile în producţie şi în reţele sunt esenţiale pentru ca industria românească să aibă acces la energie la preţuri competitive şi acesta este şi obiectivul comitetului interministerial pe care l-am înfiinţat la Guvern: să identificăm soluţii concrete pentru ca potenţialul energetic al României să se transforme într-un avantaj pentru economie şi pentru cetăţeni”, a adăugat prim-ministrul.

Luca Niculescu spune că a discutat, în prima lună a mandatului său, cu numeroşi antreprenori şi investitori români şi străini, constatând un lucru pe care îl ştia şi anume că mediul de afaceri „nu aşteaptă miracole de la stat, aşteaptă reguli stabile, decizii coerente , mai puţină birocraţie”.

„Statul are datoria să elimine obstacolele inutile, să simplifice procedurile, să încurajeze investiţiile, dar fabricile, liniile de producţie, afacerile care creează locuri de muncă, pe acestea le construiţi dumneavoastră, iar noi trebuie să vă fim parteneri şi nu să vă complicăm munca. (...) Atunci când companiile româneşti şi investitorii din România reuşesc, atunci câştigăm cu toţii”, le-a mai transmis Luca Niculescu reprezentanţilor mediului de afaceri.

Recent, Comisia Europeană a lansat un raport privind economia României, în care arată că aceasta ar putea înregistra o ușoară contracție în 2026, pe fondul măsurilor de consolidare fiscală care afectează consumul privat.

Pe de altă parte, perspectivele pentru următorii ani indică o revenire treptată a economiei.

Relansarea consumului privat și public, împreună cu redresarea graduală a investițiilor private, ar urma să susțină o creștere a PIB-ului real de aproximativ 2% în 2027 și 2028 - mai arată oficialii europeni.