Turneul se desfășoară la invitația UNESCO și a Ambasadei României la Paris. Cu o tradiție de peste șase decenii, Corul Madrigal este un ambasador al culturii românești peste hotare. Despre turneul Madrigal în capitala Franței vorbim chiar acum cu dirijoarea corului, Ana Ungureanu.

Ana Ungureanu, directoarea corului Madrigal: „Ne onorează să pornim în cel de-al 14-lea turneu în Franța al Corului Madrigal, de când s-a constituit, și ne face mare plăcere să fim la sediul UNESCO, unde vom cânta live și vom avea videoclipurile aferente în spate. Vorbim de acele videoclipuri pe care le-am filmat în toată lumea: Machu Picchu, Kazahstan, Sarmizegetusa, Mérida, din Spania, Pompei, Italia și așa mai departe, unde, alături de aceste imagini de la vestigiile respective, noi cântăm muzică românească contemporană, dar și muzică de Crăciun. Da, la Panteon, în Roma, este de Crăciun unul dintre videoclipurile pe care le lansăm la UNESCO”.

Prezentator: „Dar cu ce mesaj veți merge acolo? Ce veți dori să transmiteți?”

Ana Ungureanu: „Mesajul general este de pace. Pentru acest lucru, noi am colaborat cu Grigore Cudalbu, compozitorul care, doar pentru această ocazie, a compus o piesă cu acest mesaj, cu mesajul de pace”.

Mai multe detalii și informații despre turneul Corului Madrigal în video.