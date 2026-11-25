Jude Bellingham a schimbat dinamica jocului lui Real Madrid în meciul cu PSV Eindhoven, afirmă Jose Mourinho
Antrenorul lui Real Madrid, Jose Mourinho, a afirmat că intrarea pe teren a mijlocaşului englez Jude Bellingham în repriza secundă a meciului cu PSV Eindhoven a schimbat dinamica jocului echipei sale, care s-a impus în final cu scorul de 5-1.
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„Am urmărit prima repriză, a fost teribilă şi am încercat împreună cu analiştii să găsesc trei sau patru imagini care să le arate jucătorilor exact ce greşeau. A fost o discuţie la pauză cu puţine cuvinte, pentru că o imagine valorează cât o mie de cuvinte. Am urmărit trei imagini diferite, iar prin vizionarea lor este mult mai uşor pentru jucători să înţeleagă”, a declarat Mourinho la finalul meciului de pe stadionul Bernabeu, potrivit Agerpres.
„Un jucător absolut extraordinar”
Tehnicianul portughez a făcut trei schimbări la pauză, introducându-i în teren pe fundaşii centrali Dean Huijsen şi Ibrahima Konate, alături de mijlocaşul Jude Bellingham.
„Acest număr 5 (numărul de pe tricoul lui Bellingham) a dat echipei o dinamică complet diferită... Este un jucător absolut extraordinar, care are totul: fizic, tehnică, înţelegere tactică. Astăzi, nu numai atât, dar a schimbat cursul jocului. Fără îndoială, este cel mai bun mijlocaş din lume şi poate evolua ca număr 10, ca număr 8, cu doi mijlocaşi defensivi... De aceea am spus, când se discuta despre Balonul de Aur, că pentru mine este scandalos că acest jucător nu se află printre primii zece”, a mai spus The Special One.
Mourinho a recunoscut, totodată, că „sunt multe de şlefuit” la echipa sa.
„Oricine începe meciurile aşa cum începem noi este pentru că sunt multe de şlefuit. Când nu reuşesc să-mi fac echipa să joace la fel din primul minut, este o problemă pe care trebuie să o rezolv. Să revenim şi să câştigăm, cu sentimentul că am făcut ceva pentru a schimba lucrurile. Rezultatul schimbă asta, dar, cu riscurile pe care ni le asumăm, lucrurile pot merge prost. Nu vreau să am acest semn de întrebare dacă vom începe bine sau prost, de aceea sunt multe de făcut”, a conchis antrenorul lui Real Madrid.
Cu internaţionalul român Dennis Man pe banca de rezerve până la final, PSV Eindhoven a deschis scorul pe Bernabeu prin Ivan Perisic, care a transformat un penalty în minutul 32. Real s-a dezlănţuit însă în repriza secundă, după schimbările făcute de Mourinho, marcând de cinci ori, prin Fede Valverde (50), Jude Bellingham (60), Kylian Mbappe (64, 84) şi Vinicius Junior (87).
Aceasta este a cincea victorie consecutivă pentru Real Madrid de la debutul actualei ediţii a Ligii Campionilor, „los blancos” dominând clasamentul celei mai importante competiţii din lume, cu maximum de puncte (15).
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