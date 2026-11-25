Poliţia suspectează că substanţa eliberată la concertul lui Don Toliver a fost folosită pentru a facilita furtul de bijuterii
Dispersarea în mulţime a unei „substanţe necunoscute”, care a dus la evacuarea spectatorilor de la un concert susţinut de rapperul Don Toliver, duminică seară, la Manchester, în nordul Angliei, ar putea avea legătură cu o serie de furturi de bijuterii.
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Peste 12.000 de persoane asistau la concertul de la Co-op Live Arena, cea mai mare sală acoperită din Regatul Unit, în momentul producerii incidentului, în urma căruia 89 de spectatori au avut reacţii adverse, potrivit agerpres.
În cadrul anchetei, poliţia din Manchester a anunţat că „analizează posibilitatea ca dispersarea acestei substanţe să fi avut legătură cu un număr mic de furturi semnalate în sală duminică seară”.
În total, au fost înregistrate nouă sesizări în timpul concertului, a precizat poliţia în comunicat, adăugând că, până în acest moment, nu a fost făcută nicio arestare.
„Ştim că au fost semnalate furturi similare la alte două concerte europene ale aceluiaşi artist şi îi vom contacta pe omologii europeni pentru a evalua mai bine amploarea acestor fapte prezumate”, a declarat comisarul adjunct Tom Harding, citat în comunicat.
Perimetrul de investigaţie instituit la Co-op Live Arena a fost ridicat, iar evenimentele vor putea fi reluate treptat, a mai precizat poliţia, care nu a oferit detalii despre natura substanţei, rămasă necunoscută în acest stadiu.
Artistul Don Toliver, nominalizat de cinci ori la premiile Grammy, are aproximativ 45 de milioane de ascultători lunar pe Spotify.
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