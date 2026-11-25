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Ea îi succede Fátimei Bosch, care a câştigat concursul anul trecut în Thailanda, la finalul unei ediţii marcate de mai multe scandaluri, suspiciuni de fraudă şi un accident. România a fost reprezentată de Sabina Parmac, potrivit News.ro.

Alături de Barreto, în top cinci s-au clasat Miss Univers Filipine, Miss Univers Noua Zeelandă, Miss Univers Venezuela şi Miss Univers Republica Dominicană.

Concurentele au venit din peste 110 ţări şi teritorii, inclusiv câteva care nu participaseră niciodată la finală până atunci, precum Miss Univers Saint Martin şi Miss Univers Uganda.

Mario Lopez şi Miss Universe 2022, R’Bonney Gabriel, au prezentat evenimentul. Potrivit acestora, grupul de 117 delegate din acest an a fost alcătuit din 22 de concurente cu diplome de masterat, cinci doctoriţe şi 10 mame.

România a fost reprezentată de Sabina Parmac

Concurentele au participat la activităţi diverse în perioada premergătoare concursului, printre care s-au numărat interviurile tradiţionale cu uşile închise, Concursul de costume naţionale şi etapa preliminară. În cursul serii, a fost anunţat şi locul celei de-a 76-a ediţii a concursului Miss Univers. Ediţia de anul viitor va avea loc în Puerto Rico.

România a fost reprezentată de Sabina Parmac, 21 de ani. La proba Costumului naţional, ea a purtat o creaţie vestimentară inspirată de universul artistic al lui Constantin Brâncuşi.

Această a 75-a ediţie a concursului internaţional, care s-a desfăşurat în Puerto Rico, nu a înregistrat astfel de incidente. Însă organizaţia Miss France a decis să nu trimită nicio candidată, preferând să participe la un alt concurs, cel de Miss Supranational.

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