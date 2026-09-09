Imediat după proiecție, au apărut și primele cronici pozitive în presa internațională, dar și locală. Muzicienii de la Mahala Rai Banda i-au acompaniat, potrivit News.ro.

Momentul de pe covorul roșu de la Sala Giardino a fost însoțit de muzica live a trupei Mahala Rai Banda, care a adus energia muzicii rome la premiera mondială a filmului „Eu contez” („I Matter”), debutul în lungmetraj al regizoarei Alina Șerban, selectat în Venezia Spotlight, în cadrul celei de-a 83-a ediții a Festivalului Internațional de Film de la Veneția. Proiecția a fost urmată de minute întregi de aplauze și de o sesiune animată de întrebări și răspunsuri cu publicul.

Pentru premiera venețiană, cineasta Alina Șerban a făcut imposibilul posibil și a reușit să aducă la Veneția toți cei 16 copii și tineri actori de la Casa Iosif și Casa Sara, parte din Ansamblul Social Creștin Măgurele, pentru ca aceștia să poată trăi, alături de întreaga echipă, momentul premierei mondiale a filmului. Prezența lor la Veneția continuă un parcurs artistic început în urmă cu cinci ani alături de Alina Șerban. Tinerii au participat la proiecte de teatru și film, au realizat spectacole și scurtmetraje documentare și participă anual la Gala Tinerilor „Eu Contez”, dedicată copiilor și tinerilor din centre de plasament și din medii dezavantajate. Colaborarea lor a continuat cu lungmetrajul „Eu contez”, în distribuția căruia se regăsesc cei 16 tineri prezenți la Veneția.

„Acest film nu ar fi fost posibil fără ei. Înainte de film au fost ani de muncă împreună, zile de pregătire, ateliere, spectacole, scurtmetraje și, mai ales, mult timp în care am construit încredere. Pentru mine era foarte important ca, dacă filmul nostru ajunge la Veneția, ei să fie aici. Să nu fie doar pe ecran, ci să trăiască acest moment, să fie văzuți și celebrați pentru munca lor. Sunt foarte mândră de ei și sper ca experiența aceasta să le arate lor și altor copii și tineri din sistemul de protecție că și pentru ei sunt posibile astfel de drumuri”, a declarat Alina Șerban.

„Mă bucur enorm să fiu aici și sunt foarte recunoscătoare pentru această experiență. A fost greu să lucrez pentru acest film. Am avut-o mereu pe Rebeca în mine, dar am ascuns-o tot timpul. Nu am avut niciodată curajul să spun: «Sunt romă!». Am pus mască peste mască, ca să pot arăta societății că sunt o fată «normală». Pentru prima dată în viața mea, m-am simțit în siguranță. Am simțit că pot să fiu eu, cu muzica mea, cu dansurile care îmi plac, cu tot ceea ce sunt. Tot ce pot să spun este: mulțumesc pentru tot. Mulțumesc, Alina, mulțumesc, Veneția!”, a declarat emoționată Denisa Farcaș, actrița din rolul principal, la Q&A-ul de după proiecție.

„Eu contez”, cronici pozitive la Veneția

Cronicile pozitive au apărut imediat după premieră: „Un debut fermecător al unei voci regizorale promițătoare.” Criticul Matthew Joseph Jenner descrie „Eu contez” pentru International Cinephile Society drept „un film cu totul special”, remarcând sinceritatea și autenticitatea poveștii, precum și felul delicat în care Alina Șerban abordează teme precum identitatea, rasismul și sentimentul de a nu-ți găsi locul în lume.

Little White Lies laudă „prospețimea autentică și captivantă” a filmului „Eu contez”, remarcând scenariul exploziv de amuzant, tehnica îndrăzneață și ritmul alert al debutului regizoral semnat de Alina Șerban. Publicația subliniază totodată „potențialul real” al filmului și consideră producția un „showcase brilliant” pentru protagonista sa, tânăra actriță Denisa Farcaș.

„Cu căldură și într-un registru accesibil”, „Eu contez” este descris de Micropsia drept „o poveste despre reziliență”, care aduce în centrul atenției viețile romilor și evită stereotipurile, oferind „o perspectivă mai nuanțată asupra vieții și culturii rome”. Criticul Diego Lerer remarcă totodată „carisma naturală” a Denisei Farcaș și autenticitatea copiilor din distribuție, mulți dintre ei provenind din instituții similare celor prezentate în film.

„Ca exercițiu curajos de autoreprezentare, care operează pe un sol social atât de sensibil și atât de exotizat de-a lungul timpului de către cineaști nefamiliarizați cu el, Eu contez rămâne însă un eveniment și merită salutat ca atare”, scrie Vlad Marina în prima cronică românească a filmului, publicată în Films in Frame. Acesta remarcă caracterul „motivațional” al poveștii și importanța vizibilității pe care filmul o aduce unor realități prea rar reprezentate din interior.

„Eu contez” spune povestea Rebecăi, o adolescentă romă care se pregătește să părăsească centrul de plasament în care a crescut. Așteaptă eliberarea tatălui ei din închisoare și speră că întoarcerea lui îi va oferi familia pe care și-a dorit-o dintotdeauna. În pragul maturității, Rebeca se confruntă cu dorința de a fi salvată din lumea în care a crescut și, în același timp, cu teama de a o părăsi.

Filmul este unul dintre cele opt titluri selectate în Venezia Spotlight, în cadrul celei de-a 83-a ediții a Festivalului Internațional de Film de la Veneția.

Din distribuție fac parte Denisa Farcaș, Sorin Mihai, Angelina Pavel, Vanessa Dancea, Raisa Mihai, Juno (Alexandru Stancu), Alina Berzunțeanu și Natalia Călin. Alături de aceștia, în film joacă și 16 copii și tineri rezidenți ai centrelor de plasament Casa Iosif și Casa Sara, din cadrul Ansamblului Social Creștin Măgurele din București.

Produs de Ada Solomon și Carla Fotea, filmul îi are în echipa artistică pe Nona Cătușanu (imagine), Letiția Ștefănescu (montaj), Andreea Popa (scenografie), Dana Anghel (costume), Vlaicu Golcea (muzică), Quentin Jacques, Lise Bouchez și Jean-Stéphane Garbe (sunet).

„Eu contez” este distribuit în România de Forum Film și va avea premiera națională în februarie 2027.

Alina Șerban este actriță și regizoare de teatru și film, cu o carieră internațională. A jucat rolul principal în „Singură la nunta mea”, selectat la Festivalul de Film de la Cannes, iar pentru interpretarea din „Gipsy Queen” a câștigat mai multe premii pentru Cea mai bună actriță. A jucat, de asemenea, în „Housekeeping for Beginners”, selectat la Festivalul Internațional de Film de la Veneția. „Eu contez” („I Matter”), primul său lungmetraj ca regizoare, marchează revenirea sa la Veneția, de această dată în spatele camerei.

Este absolventă a UNATC București, NYU Tisch School of the Arts și Royal Academy of Dramatic Art (RADA) și a fost decorată cu Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler.