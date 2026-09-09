„A fost grozav pentru spectatori, dar nu și pentru mine sau pentru Chivu. S-ar fi putut termina cu 5-0 pentru noi, sau cu 5-5, 7-6... Am fi putut închide meciul la fiecare contraatac. Mbappé va fi din nou golgheterul Ligii Campionilor.”, a spus José Mourinho, scrie Sky Sports.

„Mi-a plăcut rezultatul.” Așa a rezumat José Mourinho revenirea sa în Liga Campionilor ca antrenor al Real Madrid, o victorie cu 2-1 împotriva lui Inter, o fostă echipă de neuitat, la finalul a ceea ce antrenorul însuși a numit un „meci nebunesc”.

„Mi-a plăcut rezultatul pentru că sunt trei puncte obținute din primul meci împotriva unei echipe foarte puternice”, a explicat el pentru Sky. „Un meci spectaculos pentru cei care l-au văzut, dar nu și pentru mine sau Chivu, pentru că a fost un meci nebunesc. S-ar fi putut termina 5-0 pentru noi, sau 5-5, 7-6, 6-5… Au fost atât de multe ocazii de gol, ei sunt buni și puternici, dar de fiecare dată când ieșeam la contraatac am fi putut marca. Am fi putut încheia prima repriză cu 3-0, cu un gol în ultimul minut înainte de pauză, am fi putut apoi să închidem meciul cu Bellingham în fața porții, dar și Inter ar fi putut marca înaintea noastră, după noi, și au menținut meciul deschis până la final. Se spune că Mbappé nu apără? A muncit din greu, a marcat un gol important, a ratat câteva ocazii pe care de obicei nu le ratează, dar asta nu mă îngrijorează, pentru că va juca mereu mai bine și va fi cu siguranță din nou golgheterul Ligii Campionilor. Nu pot fi mai mulțumit de atât.”

S-a reîntâlnit cu unul dintre eroii săi din perioada „Triplei”, Chivu, care acum se află pe banca de rezerve a lui Inter, iar Mourinho descrie reîntâlnirea lor astfel: „Ne-am îmbrățișat înainte și după, știm ce simțim unul pentru celălalt. După aceea, în cele 90 de minute, uităm totul.”

Și, datorită calendarului, urmează Roma, o altă fostă echipă. „Anul trecut m-am întâlnit deja cu Chelsea și cu o altă fostă echipă, dar nu pot ascunde: cu Roma la Roma... e prima mea întoarcere. Voi fi emoționat înainte și după, dar nu și în timpul meciului.”, spune Mourinho.

În final, el încheie cu una dintre glumele sale caracteristice, explicând de ce Florentino și-a dorit atât de mult întoarcerea lui. „Pentru că situația era dificilă. Când e ușor, nu e pentru mine; când e greu... asta îl ajută pe José.”, spune el.