Caroline Madden lucra ca asistentă personală într-o companie de inginerie care a trecut printr-un proces de restructurare. De atunci, a aplicat pentru sute de posturi, însă, în cele mai multe cazuri, a primit același răspuns: respinsă, relatează Daily Mail, citat de Il Fatto Quotidiano.

„Eram obișnuită să-mi găsesc rapid un loc de muncă”

Pentru Caroline, numărul mare de refuzuri a fost cu atât mai greu de înțeles cu cât, de-a lungul carierei, nu întâmpinase dificultăți în a-și găsi un loc de muncă, nici măcar în perioadele de criză economică.

Pe măsură ce lunile au trecut, iar candidaturile și interviurile s-au înmulțit fără să ducă la o ofertă, femeia a început să se întrebe dacă vârsta sa ar putea fi un factor în procesul de selecție.

Suspiciunea de discriminare a apărut treptat, după sute de candidaturi și numeroase interviuri care nu s-au concretizat într-o angajare.

Discriminarea pe criterii de vârstă este interzisă în Marea Britanie

În Marea Britanie, discriminarea la angajare pe criterii de vârstă este interzisă prin lege. Equality Act 2010 protejează candidații și angajații împotriva discriminării bazate pe vârstă, gen, dizabilitate, orientare sexuală și etnie.

Cu toate acestea, experiența lui Caroline i-a alimentat temerea că vârsta ar putea influența șansele sale de a fi selectată pentru un post.

Printre cele mai neobișnuite experiențe din cei doi ani de căutare a unui loc de muncă s-a numărat un interviu realizat integral cu ajutorul inteligenței artificiale.

În locul unui recrutor, Caroline a avut în față imaginea realistă a unei femei generate de IA, care îi adresa întrebări. Experiența a fost cu atât mai neobișnuită cu cât mișcarea buzelor personajului nu era perfect sincronizată cu vocea.

„Am fost intervievată de imaginea realistă a unei femei care îmi adresa întrebări, însă buzele ei nu erau perfect sincronizate cu ceea ce spunea. Chiar și așa, am picat testul”, a povestit femeia.

Pentru Caroline, interviul este una dintre cele mai bizare experiențe din cei doi ani în care a încercat să revină pe piața muncii.