Informația a fost făcută publică miercuri de premierul norvegian Jonas Gahr Støre, într-o declarație pentru postul public de televiziune NRK, potrivit tv2.

„Avionul său a fost aproape lovit de o dronă în timp ce se pregătea să decoleze din Moldova. Aceasta este realitatea cu care se confruntă el”, a declarat Jonas Gahr Støre.

Premierul norvegian nu a precizat care a fost sursa acestei informații și nici cât de aproape s-a aflat drona de avionul care îl transporta pe liderul ucrainean.

Zelenski a participat la funeraliile regelui Harald al V-lea

Miercuri, Volodimir Zelenski a participat la funeraliile regelui Harald al V-lea al Norvegiei. Președintele ucrainean a mers în urma sicriului, alături de alți șefi de stat, în centrul orașului Oslo.

Zelenski a părăsit Norvegia la scurt timp după încheierea funeraliilor.

Jonas Gahr Støre declarase marți, într-un comunicat, că urma să se întâlnească în acea seară cu liderul ucrainean. Discuțiile urmau să se concentreze asupra apărării aeriene a Ucrainei.

Zelenski declarase că, în timpul vizitei în Norvegia, urmau să aibă loc și discuții cu reprezentanții companiilor implicate în inițiativa Freyja.

Proiectul urmărește crearea unui sistem european de apărare împotriva rachetelor balistice.

Filmul alertei de dronă din Moldova

Locuitorii mai multor județe, din zona Moldovei, au primit marți, 8 septembrie, un mesaj în premieră: să-și păstreze calmul și să se în beciuri sau spații de protecție aeriană, după ce o nouă dronă a intrat în spațiul aerian românesc.

Mai mult, aeroportul din Iași, a suspendat temporar toate zborurile, din motive de siguranță.

Potrivit Ministerului Apărării, alarma s-a dat la ora 16:47 atunci când sistemul de supraveghere radar a detectat o țintă aeriană, la 18 km nord de localitatea Roman.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din județele Iași, Suceava, Neamț și Botoșani, precum și din nordul județului Vaslui.

Pentru aceste regiuni au fost transmise mesaje RO-alert încă de la ora 16.30. Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de Poliție Aeriană la Baza 57 Mihail Kogălniceanu, au decolat la ora 16.39 pentru monitorizarea situației.

Drona a căzut într-un lan de porumb

Această alertă a dus și la suspendarea temporară a zborurilor pe Aeroportul Internațional Iași. După cum se poate vedea în aceasta captură a site-ului de aviație flightradar24.com, după ora 17, în zona aeroportului Iași nu era nicio activitate. Spațiul era gol în acea zonă și a rămas așa mai mult timp.

Locuitorii din județele Iași, Suceava, Neamț și Botoșani au primit deci acest mesaj RO-alert prin care erau îndemnați să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă pentru că exista posibilitatea căderii unor obiecte. Alerta a fost valabilă pentru 90 de minute.

Drona care a pus pe jar autoritățile române a traversat și Republica Moldova și aflăm asta de la autoritățile de acolo. Potrivit acestora, drona, de tip Shahed spun moldovenii, a pătruns dinspre Ucraina, peste Transnistria pe la Bender, la ora 16:20. S-a îndreptat spre Chișinău apoi a părăsit spațiul aerian al Moldovei intrând în România, la 16:37, deci după 17 minute.

Vreme de aproape 2 ore nu s-au știut foarte multe despre poziția acestei drone însă în urma cu foarte puțin timp, poliția din Republica Moldova a anunțat că o dronă a căzut într-un lan de porumb lângă localitatea Mihăileni Rîșcani, iată foarte aproape de granița cu România.