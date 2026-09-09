Catalanii au punctat prin Raphinha (3, 57), Karim Adeyemi (22), Lamine Yamal (77) și Gabriel Jesus (85), golul de onoare al echipei antrenate de Giovanni van Bronckhorst, fost jucător al Barcelonei, fiind semnat de Sem Steijn (82).

Formația pregătită de Hansi Flick a avut și două bare, prin Joao Cancelo (37) și Gabriel Jesus (90+3).

În alt meci, VfB Stuttgart a dispus de campioana Norvegiei, Viking Stavanger, cu 3-1.

Atacantul bosniac Ermedin Demirovic, viitorul adversar al României în Liga Națiunilor, a reușit un hat-trick pentru șvabi (20, 26, 32), unul dintre cele mai rapide din Champions League, cu doar 12 minute și 8 secunde între primul și ultimul gol.

Pentru scandinavi a înscris Zlatko Tripic (22).

Miercuri vor avea loc și partidele Liverpool - Atletico Madrid, Napoli - Arsenal, Paris Saint-Germain - Slovan Bratislava, Sporting Lisabona - Galatasaray, toate de la ora 22:00.