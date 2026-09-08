Corespondent Știrile Pro TV: „Instanța din Constanța a hotărât ca nava de marfă, care aparține unei companii din Turcia și naviga sub pavilion Panama, să fie reținută la Tulcea. Judecătorii vor stabili dacă va fi pus și sechestru asigurător. Acest cargo, lung de aproape 150 de metri, a fost scăpat de sub control în seara zilei de 31 august și a lovit două pontoane de pe faleza orașului Tulcea. Două ambarcațiuni au fost scufundate și alte cinci au fost avariate. Surse din cadrul anchetei susțin că una dintre firmele românești păgubite ar fi cerut despăgubiri în valoare de un milion de euro. Deocamdată, nu există o evaluare oficială a daunelor.”