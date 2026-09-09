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Cel mai nou produs românesc protejat internațional. Brânza din Teaca, recunoscută oficial de Uniunea Europeană

Stiri externe
Data publicării:
Data actualizării:
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Comisia Europeană anunţă că a fost aprobat un nou produs românesc în registrul indicaţiilor geografice protejate: brânza frământată de Teaca. Acesta este un preparat obţinut din lapte de vacă crud, nepasteurizat, având o formă ovală sau rotundă.

autor
Adrian Popovici

„Gust românesc recunoscut în Europa! Comisia a aprobat adăugarea în registrul indicaţiilor geografice protejate (IGP) a produsului «Brânză frământată de Teaca» din România”, a anunţat reprezentanţa Comisiei Europene în România.

Produsul ”Brânză frământată de Teaca” este un preparat alimentar obţinut din lapte de vacă crud, nepasteurizat, prelucrat prin procedee specifice de închegare, dospire, maturare, sărare şi frământare.

Reprezentanţii CE precizează că această brânză are formă ovală sau rotundă neregulată, şi greutate de aproximativ 0,4 - 2 kg.

„Forma şi greutatea bucăţilor este dată de vezica naturală de porc în care brânza frământată este ambalată. Produsul «Brânză frământată de Teaca» se comercializează în membrane naturale simple sau protejate cu amestecuri de ceruri pentru brânzeturi. Se poate comercializa şi feliat”, arată CE.

Potrivit instituţiei citate, caracteristicile brânzei nu pot fi reproduse cu exactitate în afara acestui context cultural şi geografic, întrucât ele depind de capacitatea producătorilor locali de a interpreta şi controla fiecare etapă a procesului. 

„Această expertiză a fost transmisă din generaţie în generaţie şi constituie un element central al identităţii comunităţii, asociind numele produsului cu gustul, textura şi calitatea aşteptate de consumatori”, arată Comisia. 

Sursa: News.ro

Etichete: branza, Comisia Europeana,

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