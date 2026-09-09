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Apple lanseaza iPhone 18. Cel mai așteptat produs: primul iPhone pliabil, ”Fold” sau ”Ultra”. The Guardian: Peste 2000 dolari

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Iphone 16
Shutterstock

Toate privirile sunt îndreptate, miercuri, către evenimentul anual de toamnă al companiei Apple, unde este de așteptat să fie prezentată cea mai importantă schimbare adusă unui iPhone de la lansarea smartphone-ului și până acum: modelul pliabil (”fold”).

autor
Cristian Matei

Spre deosebire de modelele anterioare, se preconizează că noul iPhone va fi pliabil, deschizându-se și închizându-se ca un pașaport, pentru a-și dubla dimensiunea ecranului.

Conform mai multor surse citate de News.ro, primul smartphone Apple pliabil ar urma să se numească iPhone Ultra şi va avea un format lat.

La aspecte pozitive, se aşteaptă ca aplicaţiile să fie optimizate special pentru a arăta bine şi pentru a oferi funcţii de productivitate potrivite acestui format.

La compromisuri, este de aşteptat ca pe partea foto să lipsească lentila tele, iar autentificarea să se facă cu amprentă, în loc de faţă.

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Deschis, ecranul ar putea avea în jur de 7,8 inch, iar prin pliere să se ajungă la un ecran de 5,5 inch.

Cu aceeaşi ocazie, Apple ar urma să prezinte şi modelele Pro ale seriei 18, de la care nu se aşteaptă să aducă schimbări majore, dincolo de un cip nou şi mici upgrade-uri pe partea foto.

Restul modelelor iPhone 18, conform Bloomberg şi altor surse citate de News.ro, vor fi prezentate abia undeva la începutul anului 2027.

Dincolo de iPhone-uri, există şanse mari ca Apple să prezinte şi alte produse, precum noi ceasuri Apple Watch şi căştile AirPods 5.

The Guardian: Noul iPhone Fold va costa peste 2000 de dolari

Potrivit The Guardian, se preconizează că Apple va fixa prețul telefonului la peste 2000 de dolari, mai mult decât cer unii dintre concurenții săi pentru telefoanele lor pliabile.

Un Google Pixel 11 Pro Fold, de exemplu, se vinde cu 1899 de dolari.

Multe aspecte rămân necunoscute în legătură cu dispozitivul Apple, inclusiv denumirea acestuia, deși se zvonește că s-ar numi fie iPhone Fold, fie iPhone Ultra.

Se pare că Apple a început să testeze prototipuri ale ecranului pliabil al iPhone-ului la începutul anului 2021 – deși, la momentul respectiv, nu existau planuri pentru lansarea acestuia, potrivit unui raport Bloomberg.

În cele din urmă, se zvonește că telefonul pe care compania urmează să îl lanseze va avea o dimensiune de aproximativ 5,5 in când este închis și de 7,8 in când este deschis. De asemenea, acesta nu va avea Face ID, deoarece dispozitivul este prea subțire pentru camera care să permită scanarea pentru recunoașterea facială. Informațiile neoficiale arată, însă, că noul iPhone va oferi doar Touch ID, în schimb.

Apple ar putea lansa primul iPhone pliabil tip „pașaport” în 2026. Cum ar putea arăta noul model

Sursa: News.ro The Guardian

Etichete: iphone, smartphone, apple,

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