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Victor Ponta refuză să spună cu ce persoane importante a discutat în Mykonos: „Pentru că trebuie să avem un Guvern”

Stiri Politice
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Fostul premier Victor Ponta, în prezent deputat și susținător al grupului Uniți pentru România (UPR) din Parlament, spune că a fost plecat pe insula Mykonos împreună cu ceilalți politiceni, judecători și oameni de afaceri ”pentru a promova România”.

autor
Cristian Matei

El a fost prezent, miercuri, în Parlament, la o discuţie cu președintele PSD Sorin Grindeanu, care este și președinte al Camerei Deputaților.

Întrebat de jurnaliști dacă au discutat despre formarea unui nou Guvern, Ponta a declarat că nu a purtat negocieri politice, dar a spus că şi-ar dori ca parlamentarii din grupul "Uniţi pentru România" să participe la formarea unei majorităţi.

De asemenea, întrebat dacă există în acest moment o majoritate parlamentară, Ponta a răspuns, potrivit Agerpres: "Prim-ministrul desemnat are obligaţia şi are dreptul de a-şi face o majoritate. Nu este treaba preşedintelui să facă majorităţi în Parlament. (...) M-aş bucura ca "Uniţi pentru România" să participe la acest efort".

El a adăugat că ar putea aduce peste 18 voturi în Parlament.

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"N-am cu cine să negociez nimic, pentru că nu este desemnat un prim-ministru. Singurul lucru pe care aş vrea să-l negociez public cu domnul preşedinte Nicuşor Dan este să numească odată un prim-ministru. (...) România în acest moment este în faliment, e cu un picior în groapă, pentru că nu avem guvern. Şi cred că nimic nu este mai important decât să-l convingem pe domnul preşedinte Nicuşor Dan să desemneze un prim-ministru, pe cine doreşte el, dar să-l desemneze", a mai spus Ponta la Parlament.

Ponta, despre zborul privat pe insula Mykonos: Dacă spun cu cine m-am întâlnit acolo ”îi afectez pe ei”

Nu în ultimul rând, Victor Ponta a mai declarat că s-a aflat în cursa aeriană privată către insula Mykonos, alături de reprezentanţi ai Camerei de Comerţ şi Industrie a României, dar și un judecător al Curții Constituționale, precum și președintele Tribunalului Constanța, "pentru a promova România, pe niciun ban public".

El a refuzat să spună cu cine a discutat acolo, susținând că ”trebuie să avem un Guvern” și că, dacă le va da numele, aceștia vor fi ”afectați”.

Victor Ponta:Sunt foarte mândru și voi merge din nou să promovez interesele economice ale României”. 

Jurnalist: Dar dacă e vorba de interesele României, de ce nu ne puteți totuși spune cu cine ați stat la masă?

Victor Ponta: ”Pentru că trebuie să avem un Guvern.

Jurnalist: Ce legătură are întâlnirea dumneavoastră din iulie cu formarea unui Guvern, să sperăm, în septembrie?

Victor Ponta: Cu stabilitatea și predictibilitatea română”. 

Jurnalist: Dacă dumneavoastră, acum, ne spuneți numele celor cu care ați vorbit în iulie, destabilizați țara?

Victor Ponta: ”Nu, a, nu, stați un pic, îi afectez pe ei. (...) Este treaba voastră ce vreți să aflați sau să nu aflați, eu în continuare de încă 1000 de ori, dacă am ocazia, voi merge să promovez interesele României”.

Jurnalist: Păi cu cine, asta este întrebarea.

Victor Ponta: ”Cu oameni care vor să investească în România”.

Jurnalist: Păi, și ne puteți spune?

Victor Ponta: ”După ce o să fie Guvern.”

Jurnalist: Dacă guvernul se schimbă, mai sunt valabile acele negocieri pe care le-ați avut în Grecia?

Victor Ponta: ”Nu am avut negocieri. Eu cred că dacă avem un guvern stabil și predictibil, foarte mulți dintre cei care nu vin în acest moment în România să investească, să creeze locuri de muncă, ar putea să vină, da. Așa s-a întâmplat în 2013, în 2015, când eram prim-ministru și toată lumea a trăit mai bine.”

Tot astăzi, deputatul USR Emanuel Ungureanu a depus sesizări la DNA și ANI, acuzând un judecător al Curții Constituționale și un magistrat de la Tribunalul Constanța că au beneficiat de zboruri private de lux alături de oameni de afaceri și politicieni.

Nu în ultimul rând, deplasarea judecătorului CCR Cristian Deliorga la Mykonos, pe 8 iulie, cu un avion privat, va fi anchetată de Comisia pentru constituționalitate a Senatului. Sunt vizate circumstanțele și costurile călătoriei.

De asemenea, Inspecţia Judiciară a anunțat că a demarat verificări cu privire la prezenţa judecătorului Curții Constituționale, Cristian Deliorga, în avionul privat către Mykonos alături de politicieni şi oameni de afaceri.

Potrivit Pressone, cele 13 persoane de la bordul aeronavei de tip Embraer Legacy 600, care au zburat spre insula grecească Mykonos sunt Cristian Deliorga, judecător al Curţii Constituţionale, Marius Cătălin Croitoru, preşedintele Tribunalului Constanţa, Petre-Florin Manole, fost ministru al Muncii, Victor Ponta, deputat şi fost prim-ministru, István-Loránt Antal, senator UDMR, Mihai Daraban, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a României (CCIR), Ovidiu Ioan Silaghi, secretar general al CCIR şi fost ministru al Transporturilor, Bogdan Stelian Mîndrescu, directorul general al Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti, Gruia Stoica, proprietarul grupului Grampet, condamnat definitiv pentru trafic de influenţă, Gabriel Daraban, fratele lui Mihai Daraban şi director comercial al companiei de stat Oil Terminal, Ion Virgil Lixandru, om de afaceri din Constanţa, fost consilier local şi Florin Cârstocea, om de afaceri din Constanţa.

Cum s-a aflat de zborul privat pe „insula bogaților”. Pe lista pasagerilor Florin Manole, Ponta și un judecător CCR

Sursa: StirilePROTV Agerpres

Etichete: victor ponta, mykonos, camera de comert,

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Victor Ponta refuză să spună cu ce persoane importante a discutat în Mykonos: „Pentru că trebuie să avem un Guvern”

Fostul premier Victor Ponta, în prezent deputat și susținător al grupului Uniți pentru România (UPR) din Parlament, spune că a fost plecat pe insula Mykonos împreună cu ceilalți politiceni, judecători și oameni de afaceri ”pentru a promova România”.

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