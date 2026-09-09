Imagini din luna iulie arată flăcări care ies inexplicabil din trunchiul copacilor, fără vreo sursă evidentă care să alimenteze incendiul.

Experți chemați din Târgu Mureș au făcut verificări în zonă și au detectat amoniac în sol, cu ajutorul unor aparate performante.

Pentru identificarea cauzei fenomenului și stabilirea modului în care se poate interveni, a fost solicitat și sprijinul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Minier și Petrolier.

Abia după concluziile specialiștilor de la această autoritate se va decide cum se va interveni pentru oprirea fenomenului.