Bărbatul se afla la volanul unui Mercedes-Benz EQC electric din 2021, primul său autoturism complet electric. În timpul deplasării, partea inferioară a mașinii s-a lovit de o piatră aflată pe marginea drumului, scrie is.fi.

Impactul nu a părut grav. Mașina a continuat să funcționeze normal, fără ca șoferul să observe vreo problemă.

Surpriza de la service

La câteva săptămâni distanță, acesta a mers cu mașina la revizia programată. Acolo a aflat că lovitura avea consecințe mult mai serioase decât își imaginase.

Reprezentanții service-ului i-au spus că autoturismul trebuie supus unei examinări suplimentare, după ce au descoperit o gaură în protecția de sub mașină.

„I s-a spus că mașina trebuie dusă la o examinare suplimentară, deoarece există o gaură în protecția inferioară și trebuie verificat ce se află dedesubt”, au precizat reprezentanții service-ului.

Fotografia prezentată de mecanici arăta o adâncitură de dimensiunea unui deget mare, cu o adâncime de aproximativ un centimetru.

Inițial, vestea părea liniștitoare. Sub zona afectată se afla doar spațiu gol, iar lovitura nu părea să fi compromis direct bateria. Niciun mesaj de eroare nu apăruse la bord.

„Mi-au arătat o fotografie și se vedea o adâncitură în carcasă, de mărimea unui deget mare și cu o adâncime de aproximativ un centimetru. Consilierul de service mi-a spus că sub acel loc era doar spațiu gol, ceea ce însemna că lovitura nu putea afecta funcționarea sau siguranța bateriei. Mașina nu afișa niciun mesaj de eroare”, a explicat bărbatul.

Bateria nu mai putea fi reparată

În ciuda faptului că mașina nu afișa probleme, verdictul final a fost unul extrem de costisitor. Adâncitura era suficient de profundă pentru ca autoturismul să nu mai poată fi condus cu bateria respectivă.

Bărbatul a aflat atunci că bateria nu putea fi reparată. Nici varianta unei baterii second-hand nu era disponibilă.

Cea mai mare surpriză avea să vină odată cu estimarea pentru înlocuire. O baterie nouă pentru Mercedes-Benz EQC costa 78.000 de euro. Problema este că întreaga mașină valorează doar puțin peste 30.000 de euro.

„Prețul unei baterii noi este de 78.000 de euro, în timp ce valoarea mașinii este de puțin peste 30.000 de euro”, a mărturisit bărbatul.

Astfel, o lovitură aparent banală produsă pe un drum de țară a ajuns să pună proprietarul în fața unei dileme absurde: să investească într-o baterie care costă de peste două ori mai mult decât valoarea autoturismului sau să renunțe la mașină.