Investiția va include construirea și dezvoltarea unor centre de date, dar și proiecte energetice menite să susțină extinderea infrastructurii digitale. Google a anunțat și semnarea unui acord de achiziție de energie pe o perioadă de 22 de ani cu compania finlandeză Fortum, scrie CNBC.

„Google este mândru să își aprofundeze rădăcinile în Finlanda prin cea mai mare investiție individuală a companiei în Europa, construind pe baza a peste 15 ani de investiții susținute în Finlanda”, a declarat Ruth Porat, președinta și directoarea de investiții a Alphabet și Google.

Potrivit acesteia, investiția va include, pe lângă extinderea infrastructurii tehnice, noi capacități energetice și îmbunătățiri ale rețelei electrice.

Finlanda, noul punct de atracție pentru centrele de date

Finlanda a devenit tot mai atractivă pentru companiile care dezvoltă infrastructură pentru inteligență artificială, datorită disponibilității terenurilor și a accesului la energie, într-un moment în care alimentarea centrelor de date reprezintă o problemă în multe regiuni ale Europei.

Mai multe proiecte de amploare au fost anunțate în ultimele luni.

Compania Pure DC a anunțat în iulie o investiție de 1,5 miliarde de euro pentru un campus de centre de date cu o capacitate inițială de 110 megawați, care ar putea fi extins ulterior la peste 550 de megawați. Arcem are în plan un proiect cu o capacitate de până la 500 de megawați, iar Nebius a anunțat în martie construirea uneia dintre cele mai mari fabrici de AI din Europa, în Finlanda.

„Finlanda se confruntă în acest moment cu o cerere uriașă pentru infrastructura AI. Am auzit-o numită «Texasul Europei» la evenimente din industrie”, a declarat Matti Lajunen, partener în domeniul imobiliar la firma finlandeză de avocatură Hannes Snellman.

Acesta spune că apar aproape săptămânal noi solicitări din partea unor companii care analizează intrarea pe piața finlandeză.

Google ia în calcul și energia nucleară

Pe lângă acordul cu Fortum, Google a anunțat că va analiza noi modele de afaceri care să facă viabile din punct de vedere comercial eventualele reactoare nucleare noi de la Loviisa, în sudul Finlandei.

Investițiile în infrastructura energetică sunt importante pentru centrele de date, care au nevoie de cantități foarte mari de electricitate pentru a susține dezvoltarea serviciilor de inteligență artificială.

Finlanda atrage și investiții în infrastructura digitală destinată altor tipuri de servicii. TikTok intenționează să își extindă capacitatea centrelor de date din țară.

„Valoarea economiei datelor depășește cu mult investițiile directe, contribuind la stimularea inovării, cercetării și dezvoltării”, a declarat premierul finlandez Petteri Orpo.

Google spune că noua investiție va consolida prezența companiei în Finlanda și va extinde infrastructura necesară pentru dezvoltarea tehnologiilor de inteligență artificială în Europa.