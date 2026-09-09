"Vrea să ajungă la o înţelegere, iar dacă (preşedintele ucrainean Volodimir) Zelenski doreşte să încheie un acord, ar fi foarte bine", le-a spus Trump jurnaliştilor înainte de a se îmbarca în Air Force One spre Dallas pentru a participa Convenţia Naţională Republicană.

Emisarii preşedintelui Trump, Steve Witkoff şi Jared Kushner, s-au întâlnit sâmbătă la Moscova cu preşedintele rus Vladimir Putin şi duminică la Kiev cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski. Ulterior, marţi, Trump şi Putin au avut o convorbire telefonică.

Steve Witkoff a subliniat că atât Rusia, cât şi Ucraina, trebuie să facă compromisuri pentru a găsi o cale de ieşire din război, iar Jared Kushner, ginerele lui Trump, a insistat că preşedintele american este "foarte hotărât să pună capăt acestui război şi vărsării de sânge" în urma căreia suferă atât de multe familii.