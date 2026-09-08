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Alertă extremă în Moldova. Aeroportul Iași- închis temporar, Armata a ridicat avioane. Drona Shahed a survolat o oră România

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Flight radar

O avertizare de tip „Alertă Extremă” a fost transmisă marți prin sistemul Ro-Alert în mai multe județe din Moldova, prin care populația este avertizată cu privire la posibilitatea „căderii unor obiecte din spațiul aerian”.

autor
Aura Trif,  Cristian Anton

Drona Shahed rusească s-a prăbușit marți seara pe teritoriul Republicii Moldova, la 25 de kilometri de granița cu România, în dreptul județului Botoșani, a informat într-un final Ministerul Apărării. Armata prezintă și cronologia exactă a evenimentului care a pus, în premieră, Moldova în alertă extremă:

Ținta aeriană a fost detectată inițial de sistemul de supraveghere radar la ora 16:33, la vest de Chișinău, deplasându-se pe o direcție către vest. Ca urmare a detectării, la aceeași oră au fost inițiate primele măsuri de alertare a populației prin sistemul RO-Alert în județul Iași și în zona de nord a județului Vaslui.

Pătrunderea țintei în spațiul aerian național s-a produs la ora 16:37, la aproximativ 30 km sud-est de localitatea Iași. Pentru monitorizarea situației, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de Poliție Aeriană Întărită la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, au decolat la ora 16:39.

Pe măsura evoluției traiectoriei, măsurile de alertare au fost extinse succesiv în județul Neamț, la ora 16:44, când ținta se îndrepta spre interiorul teritoriului, fiind raportată la ora 16:48 la 18 km nord de localitatea Roman. Ulterior, alerte RO-Alert au fost transmise și pentru populația din județul Suceava, la ora 16:53, respectiv din județul Botoșani, la ora 16:56.

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La ora 17:02, contactul radar cu ținta aeriană a fost pierdut în zona de limită dintre județele Iași și Botoșani. Ulterior, la ora 17:08, ținta a fost reidentificată pe radar în spațiul aerian al Republicii Moldova.

Starea de alertă aeriană a încetat pentru toate județele menționate la ora 17:33.

La ora 18:30, autoritățile române au fost informate că drona s-a prăbușit în zona localității Mihăileni Vechi, Republica Moldova, la aproximativ 25 km est de granița cu România, în dreptul județului Botoșani”.

Armata a ridicat avioane de luptă de la Baza Kogălniceanu

Starea de alertă a încetat în județul Iași în jurul orei 17.30, după ce Prefectura Iași a anunțat că drona Shahed a părăsit spațiul național al României, potrivit Radio România Iași. Drona, cel mai probabil lansată de Rusia, a survolat astfel o oră spațiul național al României, unde primele mesaje Ro-Alert au fost emise la ora 16.32.

Armata a ridicat imediat două avioane de luptă de la Baza Kogălniceanu, dar acestea nu au avut condițiile necesare pentru doborârea aparatului de zbor inamic, care a survolat zone foarte populate.

Aeroportul Internațional Iași a fost redeschis, a anunțat la 17.41 Radio România Iași. La aproximativ aceeași oră, pe aeroport a aterizat o cursă care transporta pelerini, evrei hasidici din Israel. Celelalte curse care ar fi trebuit să decoleze către Tel Aviv, Antalya, Memmingen și Londra sunt în continuare la sol și așteaptă ridicarea alertei de dronă, mai arată sursa citată.

Zborurile de pe Aeroportul Iaşi au fost suspendate la ora 17.00, în urma mesajelor Ro-Alert.

Precizările Armatei: Dronă detectată în apropiere de Roman

Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat marţi, la ora 16:47, o ţintă aeriană la 18 kilometri nord de localitatea Roman.

Potrivit unui comunicat al MApN, Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din judeţele Iaşi, Suceava, Neamţ şi Botoşani, precum şi din nordul judeţului Vaslui, care, începând cu ora 16:30, a transmis mesaje RO-ALERT.

Două aeronave F-18 ale Forţelor Aeriene şi Spaţiale Spaniole, aflate în serviciul de Poliţie Aeriană Întărită la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, au decolat la ora 16:39 pentru monitorizarea situaţiei. 

Alerta a fost transmisă și în nordul Vasluiului și în Neamț. IGSU recomandă oamenilor să își păstreze calmul și să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă. În cazul în care nu există un astfel de adăpost în apropiere, oamenii sunt sfătuiți să rămână în interiorul locuințelor, departe de ferestre și de pereții exteriori.

Potrivit mesajului transmis prin sistemul de alertare, durata estimată a situației este de 90 de minute.

”Există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost. Rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori”, se arată în mesajul RO-Alert primit, marţi după-amiază, de persoanele aflate în judeţele Iaşi, Vaslui şi Neamţ.

O dronă Shahed a pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova 

Sistemele de supraveghere aeriană ale Armatei Naționale au detectat, astăzi, la ora 16:20, pătrunderea neautorizată în spațiul aerian al Republicii Moldova a unui aparat de zbor fără pilot, venit din direcția Ucrainei, transmite Ministerul Apărării din Republica Moldova.

Potrivit datelor preliminare, aparatul de zbor, de tip Shahed, a pătruns în spațiul aerian național direcția localității Slavianorebca, Ucraina, deplasându-se spre Bender, prin sectorul transnistrean al Republicii Moldova.

Drona a fost monitorizată de sistemele de supraveghere aeriană ale Armatei Naționale pe teritoriul țării. La ora 16:32, aceasta se deplasa în direcția municipiului Chișinău, iar la ora 16:36 a fost localizată în zona localității Bălănești, continuându-și deplasarea spre Cetireni, raionul Ungheni.

La ora 16:37, drona a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova prin proximitatea localității Zagarancea, raionul Ungheni, continuându-și deplasarea în direcția Golăiești, județul Iași, România.

În contextul asigurării siguranței zborurilor, la ora 16:30, spațiul aerian din zona centrală a țării a fost restricționat temporar. Ulterior, după ce aparatul de zbor a părăsit teritoriul Republicii Moldova, spațiul aerian a fost redeschis.

Autoritățile naționale, în comun cu partenerii, continuă monitorizarea spațiului aerian pentru siguranța populației.

Și locuitorii din județele Neamț, Suceava, Galați și Botoșani au primit mesaje Ro-Alert similare, anunță Radio România Iași, care citează IGSU. De asemenea, directorul general al Aeroportului Iași, Romeo Vatră, a confirmat pentru radioul public închiderea aeroportului.

”Este o dronă care în momentul acesta vine dinspre Republica Moldova”, a declarat prefectul judeţului Iaşi, Costel Dolachi.

”Este o dronă care în momentul acesta vine dinspre Republica Moldova. Direcţia este undeva înspre sudul judeţului Iaşi sau nordul judeţului Vaslui. Situaţia este monitorizată”, a declarat pentru News.ro prefectul de Iaşi, Costel Dolachi.

În zona Moldovei în momentul de față traficul aerian este redus, potrivit imaginilor de pe platforma Flight Radar.

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Sursa: StirilePROTV

Etichete: iași, ro-alert,

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