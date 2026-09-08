Alertă extremă în Moldova. Aeroportul Iași- închis temporar, Armata a ridicat avioane. Drona Shahed a survolat o oră România

Drona Shahed rusească s-a prăbușit marți seara pe teritoriul Republicii Moldova, la 25 de kilometri de granița cu România, în dreptul județului Botoșani, a informat într-un final Ministerul Apărării. Armata prezintă și cronologia exactă a evenimentului care a pus, în premieră, Moldova în alertă extremă:

”Ținta aeriană a fost detectată inițial de sistemul de supraveghere radar la ora 16:33, la vest de Chișinău, deplasându-se pe o direcție către vest. Ca urmare a detectării, la aceeași oră au fost inițiate primele măsuri de alertare a populației prin sistemul RO-Alert în județul Iași și în zona de nord a județului Vaslui.

Pătrunderea țintei în spațiul aerian național s-a produs la ora 16:37, la aproximativ 30 km sud-est de localitatea Iași. Pentru monitorizarea situației, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de Poliție Aeriană Întărită la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, au decolat la ora 16:39.

Pe măsura evoluției traiectoriei, măsurile de alertare au fost extinse succesiv în județul Neamț, la ora 16:44, când ținta se îndrepta spre interiorul teritoriului, fiind raportată la ora 16:48 la 18 km nord de localitatea Roman. Ulterior, alerte RO-Alert au fost transmise și pentru populația din județul Suceava, la ora 16:53, respectiv din județul Botoșani, la ora 16:56.

La ora 17:02, contactul radar cu ținta aeriană a fost pierdut în zona de limită dintre județele Iași și Botoșani. Ulterior, la ora 17:08, ținta a fost reidentificată pe radar în spațiul aerian al Republicii Moldova.

Starea de alertă aeriană a încetat pentru toate județele menționate la ora 17:33.

La ora 18:30, autoritățile române au fost informate că drona s-a prăbușit în zona localității Mihăileni Vechi, Republica Moldova, la aproximativ 25 km est de granița cu România, în dreptul județului Botoșani”.

Armata a ridicat avioane de luptă de la Baza Kogălniceanu

Starea de alertă a încetat în județul Iași în jurul orei 17.30, după ce Prefectura Iași a anunțat că drona Shahed a părăsit spațiul național al României, potrivit Radio România Iași. Drona, cel mai probabil lansată de Rusia, a survolat astfel o oră spațiul național al României, unde primele mesaje Ro-Alert au fost emise la ora 16.32.

Armata a ridicat imediat două avioane de luptă de la Baza Kogălniceanu, dar acestea nu au avut condițiile necesare pentru doborârea aparatului de zbor inamic, care a survolat zone foarte populate.

Aeroportul Internațional Iași a fost redeschis, a anunțat la 17.41 Radio România Iași. La aproximativ aceeași oră, pe aeroport a aterizat o cursă care transporta pelerini, evrei hasidici din Israel. Celelalte curse care ar fi trebuit să decoleze către Tel Aviv, Antalya, Memmingen și Londra sunt în continuare la sol și așteaptă ridicarea alertei de dronă, mai arată sursa citată.

Zborurile de pe Aeroportul Iaşi au fost suspendate la ora 17.00, în urma mesajelor Ro-Alert.

Precizările Armatei: Dronă detectată în apropiere de Roman

Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat marţi, la ora 16:47, o ţintă aeriană la 18 kilometri nord de localitatea Roman.

Potrivit unui comunicat al MApN, Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din judeţele Iaşi, Suceava, Neamţ şi Botoşani, precum şi din nordul judeţului Vaslui, care, începând cu ora 16:30, a transmis mesaje RO-ALERT.