După ce a fost informat despre desfășurarea inspecției, un angajat al Philips a dezinstalat aplicația WhatsApp de pe un telefon mobil folosit în scop profesional. Prin această acțiune, inspectorii au fost împiedicați să acceseze informații potențial relevante pentru investigație, stocate în aplicație, potrivit autorității de concurență,

Inspecția a avut loc în perioada 28-30 iulie 2026, la sediul Philips România și la sediile altor 10 companii, distribuitori sau revânzători ai produselor Philips. Acestea activează pe piața echipamentelor medicale de ultrasonografie și/sau pe cea a dispozitivelor medicale de monitorizare a pacienților destinate spitalelor și clinicilor.

Inspecțiile au fost autorizate de Curtea de Apel București și au avut ca scop obținerea informațiilor și documentelor necesare pentru clarificarea unei posibile practici anticoncurențiale.

Consiliul Concurenței subliniază că efectuarea inspecțiilor nu reprezintă o antepronunțare cu privire la vinovăția companiilor vizate.

Ce prevede legea

Potrivit Consiliului Concurenței, inspectorii pot solicita orice informații legate de obiectul unei investigații. Companiile care refuză să coopereze sau obstrucționează activitatea autorității în timpul inspecțiilor inopinate pot fi sancționate cu amenzi cuprinse între 0,5% și 1% din cifra de afaceri totală realizată în anul financiar anterior aplicării sancțiunii.

În cazul Philips România, sancțiunea a fost aplicată pentru furnizarea incompletă a documentelor și informațiilor solicitate în timpul inspecției.