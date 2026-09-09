Primesc bani și nimeni nu îi deranjează. În fiecare an, Guvernul plătește miliarde de lei, pentru funcționarea acestor instituții. Ele ar putea fi reorganizate, comasate, dar nu se întâmplă asta. Vorbim despre acest subiect și duminică, într-un nou sezon: „România, te iubesc!”

Județul Olt are 104 comune. Nici măcar una nu atinge pragul de 5000 de locuitori, 25 de comune n-au nici măcar 1500 de cetățeni. Fără ajutor de la bugetul statului, toate comunele din județ ar intra în faliment. Bani mulți vin aici și se duc pe apa sâmbetei, iar sărăcia este la ea acasă.

Comuna Tatulești are 986 de cetățeni. Nu există canalizare și nici gaze. Încă are sate cu drumuri fără asfalt și case fără apă curentă. Asta în ciuda panourilor amplasate în tot satul care vorbesc despre aceste facilități. Deocamdată, aici n-au apărut. Sărăcia e la ea acasă. Sediul primăriei e la marginea satului, imediat după ce treci de o budă albastră și un panou cu promisiuni. Primar e Dan Vasile. Stă. E fost colonel psiholog în Poliție timp de 30 de ani, edil aici de 3 mandate. Se tot uită la mesajul de pe ecranul laptopului prin care este chestionat dacă e dispus să își dea în vileag localizarea. După numeroase ezitări, renunță. În biroul alăturat, viceprimarul… stă și el. Primăria are 10 angajați și bineînțeles un consiliu local cu 9 membri. Pornim într-un tur.



Primăria încasează din taxe și impozite 690 de mii de lei pe an și își plătește angajații cu 1 milion 3 sute de mii de lei, adică dublu față de cât încasează. Cheltuielile totale de funcționare sunt 4 milioane 4 sute de mii de lei. Bani de la bugetul statului. Mândria locului este centrul social ridicat în curtea primăriei cu 85 de mii de euro, de la guvern, acum 2 ani.

Dan Vasile, primar Tatulești: Pensionarii care vor să își petreacă timpul liber când vor să întâlnesc aici, să joace șah să socializeze și luați inaugurarea deschis e funcțional.

L-am vizitat. Locul e gol și nefolosit. Pe masă sunt două pahare rămase în urma unui șpriț. În realitate, aici pătrund din când în când angajații primăriei și nicidecum oamenii satului. Bani cheltuiți aiurea.

La o aruncătură de băț de primărie e satul Lunca, cu drumuri de pământ pline de bălării.

În 3 mandate edilul a reușit să repare cât de cât dispensarul cu bani de la guvern. N-au i-au mai ajuns și pentru băncuțe sau toaletă. Bani din fondurie europene n-a reușit să atragă. Reparată, cu bani de la guvern, a fost și școala în care învață 58 de copii în clase comasate, clasa întâi cu a doua, a treia cu 4 a și tot așa. La etaj, tot comasate învață clasele din comuna vecină Bărăști unde școala e în lucru. Doamna e directoare.

Primarul, fost psiholog în poliție, a înțeles unde e problema.

Dacă s-ar trece peste această probelema psihologică, Tatulești s-ar putea uni cu Bărăști, comuna de peste deal.

Alexandru Vâlceanu e viceprimar. În primărie sunt 17 angajați.

Doamna se pune pe calculat. Adună, scade, înmulțește... Prin urmare, primăria încasează 6 sute de mii de lei și are nevoie pentru a funcționa de 5 milioane de lei pe an. Îi plătește guvernul.