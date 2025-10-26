Vremea azi, 26 octombrie. Atmosferă închisă și ploi în toată țara. Ce temperaturi vor fi

Astăzi, atmosfera se menține închisă în cea mai mare parte a țării. O să plouă slab în Oltenia, în Banat, de asemenea în Crişana şi Muntenia și pe suprafețe mai restrânse în Transilvania.

În est și în sud-est se arată puțin soarele și se face mai cald decât ar fi normal la această dată. Pe aici temperaturile urcă până la 18...19 grade. Se mai răcește însă în sudul României, iar vântul se intensifică în Moldova, în Dobrogea și pe crestele montane.

Vedem cum arată vremea în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și Bărăganul. Pe aici găsim vreme schimbătoare și un vânt ceva mai insistent. Se încălzește ușor și la amiază vor fi în jur de 19 grade.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, temperaturile scad ușor și vom avea 18...19 grade după prânz. Vor fi perioade cu soare, dar și înnorări și poate câțiva stropi de ploaie, iar vântul se intensifică pe parcursul zilei.

Se-adună norii și în nordul Moldovei și în Bucovina, vin și câteva ploi, iar vântul agită atmosfera. Temperaturile cresc ușor față de ieri și vor ajunge pe la 18 grade la Botoșani.

În nordul Transilvaniei și prin Maramureș se anunță vreme neplăcută, mulți nori și ploi în mai multe reprize pe parcursul zilei. Se încălzește ușor și la amiază se ating cel mult 16 grade.

Și în vestul țării, atmosfera rămâne închisă toată ziua, o să plouă, iar pe timpul nopții vântul va crește în intensitate în Banat. Temperaturile vor ajunge până la 16 grade.

În Transilvania găsim mulți nori și câteva ploi, mai ales în vestul provinciei, iar la munte, la altitudini mari, apar precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Se încălzește usor și după prânz se ating 17 grade la Alba Iulia.

În Oltenia avem o zi mohorâtă, cu înnorări persistente și câteva ploi slabe. Ploile continuă și pe timpul nopții, iar vântul crește în intensitate. La amiază se face mai răcoare decat ieri și vor fi cel mult 16 grade.

În sudul țării, cerul rămâne acoperit de nori, se intensifică vântul și o să plouă slab. La amiază vor fi temperaturi de până la 18 grade.

Vremea în București

În București, astăzi se răcește usor. Avem o zi cam mohorâtă, poate și câțiva stropi de ploaie dimineața și seara și cel mult 17 grade pe la amiază. La noapte, înnorările persistă, vin cateva ploi și minima coboară la 10 grade.

Vremea la munte

La munte, cerul rămâne acoperit de nori și, din când în când, o să plouă slab. La altitudini mari, se anunță precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, iar vântul va avea intensificări ușoare în zonele de creastă.

