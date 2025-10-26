Vremea azi, 26 octombrie. Atmosferă închisă și ploi în toată țara. Ce temperaturi vor fi

Vremea
26-10-2025 | 08:57
×
Codul embed a fost copiat

Astăzi, atmosfera se menține închisă în cea mai mare parte a țării. O să plouă slab în Oltenia, în Banat, de asemenea în Crişana şi Muntenia și pe suprafețe mai restrânse în Transilvania.

autor
Stirileprotv

În est și în sud-est se arată puțin soarele și se face mai cald decât ar fi normal la această dată. Pe aici temperaturile urcă până la 18...19 grade. Se mai răcește însă în sudul României, iar vântul se intensifică în Moldova, în Dobrogea și pe crestele montane.

Vedem cum arată vremea în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și Bărăganul. Pe aici găsim vreme schimbătoare și un vânt ceva mai insistent. Se încălzește ușor și la amiază vor fi în jur de 19 grade.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, temperaturile scad ușor și vom avea 18...19 grade după prânz. Vor fi perioade cu soare, dar și înnorări și poate câțiva stropi de ploaie, iar vântul se intensifică pe parcursul zilei.

Se-adună norii și în nordul Moldovei și în Bucovina, vin și câteva ploi, iar vântul agită atmosfera. Temperaturile cresc ușor față de ieri și vor ajunge pe la 18 grade la Botoșani.

Citește și
kite surfing
Vântul puternic a scos pe apă pasionații de sporturi extreme. Iubitorii de kitesurfing au făcut spectacol pe litoral

În nordul Transilvaniei și prin Maramureș se anunță vreme neplăcută, mulți nori și ploi în mai multe reprize pe parcursul zilei. Se încălzește ușor și la amiază se ating cel mult 16 grade.

Și în vestul țării, atmosfera rămâne închisă toată ziua, o să plouă, iar pe timpul nopții vântul va crește în intensitate în Banat. Temperaturile vor ajunge până la 16 grade.

În Transilvania găsim mulți nori și câteva ploi, mai ales în vestul provinciei, iar la munte, la altitudini mari, apar precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Se încălzește usor și după prânz se ating 17 grade la Alba Iulia.

În Oltenia avem o zi mohorâtă, cu înnorări persistente și câteva ploi slabe. Ploile continuă și pe timpul nopții, iar vântul crește în intensitate. La amiază se face mai răcoare decat ieri și vor fi cel mult 16 grade.

În sudul țării, cerul rămâne acoperit de nori, se intensifică vântul și o să plouă slab. La amiază vor fi temperaturi de până la 18 grade.

Vremea în București

În București, astăzi se răcește usor. Avem o zi cam mohorâtă, poate și câțiva stropi de ploaie dimineața și seara și cel mult 17 grade pe la amiază. La noapte, înnorările persistă, vin cateva ploi și minima coboară la 10 grade.

Vremea la munte

La munte, cerul rămâne acoperit de nori și, din când în când, o să plouă slab. La altitudini mari, se anunță precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, iar vântul va avea intensificări ușoare în zonele de creastă.

Vremea azi, 25 octombrie. Weekend cu soare și temperaturi de primăvară. Se ating 20 de grade în sudul țării

Sursa: Pro TV

Etichete: prognoza meteo, prognoza meteo tara, prognoza meteo bucuresti,

Dată publicare: 26-10-2025 08:34

Articol recomandat de sport.ro
"La acest Chivu nu ne așteptam!" Reacția care face valuri în Italia după Napoli - Inter 3-1
"La acest Chivu nu ne așteptam!" Reacția care face valuri în Italia după Napoli - Inter 3-1
Citește și...
Pe litoral, atmosfera de vară a revenit pentru câteva ore. Turiștii s-au bucurat de plajă, soare și fructe de mare proaspete
Stiri Turism
Pe litoral, atmosfera de vară a revenit pentru câteva ore. Turiștii s-au bucurat de plajă, soare și fructe de mare proaspete

Pe litoral, vremea a fost splendidă și pentru câteva ore a revenit atmosfera de vară. Soarele a strălucit și vântul a adiat ușor, astfel că plajele s-au animat și unii curajoși au făcut o baie în mare.

Vântul puternic a scos pe apă pasionații de sporturi extreme. Iubitorii de kitesurfing au făcut spectacol pe litoral
Stiri Diverse
Vântul puternic a scos pe apă pasionații de sporturi extreme. Iubitorii de kitesurfing au făcut spectacol pe litoral

Pe litoral, vremea este neașteptat de frumoasă, așa că mulți oameni au făcut ieri o plimbare pe plajă, ori au savurat o cafea la terasă.

Vremea azi, 25 octombrie. Weekend cu soare și temperaturi de primăvară. Se ating 20 de grade în sudul țării
Vremea
Vremea azi, 25 octombrie. Weekend cu soare și temperaturi de primăvară. Se ating 20 de grade în sudul țării

Sâmbătă se îndreaptă vremea. Se domolește vântul și o să fie soare în cea mai mare parte a țării. Doar în sud-vest și în nord-vestul extrem pot să apară câțiva nori de ploaie.

Prognoza meteo pentru șapte zile. Cum va fi vremea în București și în restul zonelor din țară
Vremea
Prognoza meteo pentru șapte zile. Cum va fi vremea în București și în restul zonelor din țară

Săptămâna începe cu cer noros în vest și nord-vest, unde ploile se vor extinde treptat. În Banat și Crișana sunt posibile descărcări electrice și intensificări ale vântului de 50...70 km/h.

Vremea azi, 24 octombrie 2025. Temperaturile scad, iar vântul și ploile apar în toată țara
Vremea
Vremea azi, 24 octombrie 2025. Temperaturile scad, iar vântul și ploile apar în toată țara

Se răcește în vestul, centrul și nordul țării, dar în rest va fi mai cald decât ar trebui. Maximele se vor situa între 12 grade în depresiuni și 23 de grade în sudul Munteniei.

Recomandări
Sfințirea picturii Catedralei Naționale. Polițiștii impun restricții de circulație pe anumite străzi din București
Stiri actuale
Sfințirea picturii Catedralei Naționale. Polițiștii impun restricții de circulație pe anumite străzi din București

Numărăm deja orele până la ceremonia istorică de sfințire a picturii celui mai amplu edificiu religios ridicat în ultimii 100 de ani în România.

Donald Trump spune că nu se va întâlni cu Putin până la un acord de pace. „Nu-mi voi pierde timpul”
Stiri externe
Donald Trump spune că nu se va întâlni cu Putin până la un acord de pace. „Nu-mi voi pierde timpul”

Preşedintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că nu intenţionează să se întâlnească cu preşedintele rus Vladimir Putin până când nu va considera că există un acord pentru a asigura pacea între Rusia şi Ucraina, relatează Reuters.

Tradiții și superstiții de Sf. Dimitrie Izvorâtorul de mir 2025. Ce se dă de pomană și ce nu ai voie să faci pe 26 octombrie
Stiri Diverse
Tradiții și superstiții de Sf. Dimitrie Izvorâtorul de mir 2025. Ce se dă de pomană și ce nu ai voie să faci pe 26 octombrie

Sfântul Dumitru, Izvorâtorul de mir, este prăznuit pe 26 octombrie și marchează, potrivit tradiției populare, începutul iernii și sfârșitul toamnei.

Top citite
1 Horoscop saptamanal
Shutterstock
Stiri Diverse
Patru zodii care au oportunități financiare în săptămâna 27 octombrie-2 noiembrie 2025
2 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 26 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care se lasă purtată de o poveste de dragoste
3 Focul lui Sumedru
Imagine generată de AI prin Reve.Art
Stiri Diverse
Focul lui Sumedru – tradiția care luminează nopțile de toamnă în satele românești. Gestul care astăzi îți va aduce noroc
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 25 Octombrie 2025

29:33

Alt Text!
Superspeed
S9E24

22:10

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Radu Afrim la Întrebarea mesei rotunde

43:03

Alt Text!
La Măruță
24 Octombrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28