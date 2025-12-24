Sfaturi de la salvamontişti pentru turiştii care vor să facă drumeţii. Ce trasee nu sunt recomandate

Salvamontiştii suceveni îndeamnă turiştii la prudenţă şi responsabilitate atunci când decid să urce pe munte, având în vedere prognoza meteo anunţată pentru perioada următoare - temperaturi scăzute şi vânt puternic.

Potrivit Salvamont Suceava, în zona montană a judeţului stratul de zăpadă în zonele cu altitudine de peste 1.400 de metri, în special în masivul Călimani şi Suhard (Vf. Omu) este de circa 15 - 20 de centimetri, iar acolo unde vântul a viscolit-o, grosimea stratului de zăpadă poate depăşi 50 de centimetri.

"Îndemnăm la prudenţă şi responsabilitate. Prognoza vremii pentru următoarea perioadă necesită atenţie pentru cei care vor să parcurgă trasee montane mai lungi, cu pasaje de gol alpin. Vizibilitatea, temperaturile scăzute şi vântul puternic vor fi o provocare reală", se arată pe pagina de Facebook a Salvamont Suceava.

Recomandările Salvamont pentru turiști

Salvatorii montani vin cu o serie de recomandări pentru turişti, ţinând cont de variaţiile de temperatură ce se anunţă pentru perioada imediat următoare:

* să ţină cont de atenţionările de vreme rea, respectiv cod galben/portocaliu (vânt, precipitaţii, etc.) deoarece temperaturile pot varia foarte mult într-un interval de timp foarte scurt;

* să fie echipaţi corespunzător: ghete, jachetă de vânt, polar, rucsac, căciulă, apă, dulciuri, ochelari, mănuşi, etc.

* să ia numerele de telefon ale Serviciului Salvamont şi, totodată, să se intereseze dacă traseul pe care doresc să-l abordeze este accesibil pentru nivelul lor de pregătire şi dacă au echipamentul corespunzător;

* în cazul în care consideră că au anumite probleme, este indicat să telefoneze Serviciului salvamont pentru informaţii sau pentru intervenţii în timp optim, pentru a se evita situaţii neplăcute, uneori critice.

Trasee montane nerecomandate

Masivul Călimani

* traseul marcat cu punct roşu, între Şaua Negoiu şi Poiana Izvoarele, deoarece un jneapăn acoperit de zăpadă închide practic poteca turistică;

* traseul marcat cu cruce roşie: Poiana Izvoarelor - Coada Pietrosului;

* traseul marcat cu triunghi albastru: Schitul 12 Apostoli - Vatra Dornei;

* traseul marcat cu cruce albastră, între Poiana Pietrele Roşii şi Dornişoara;

Masivul Rarău

* traseul marcat cu cruce galbenă: Izvorul Alb - Rarău, deoarece a fost deteriorat de exploatările forestiere, dar turiştii pot urca pe traseul marcat cu bulină albastră care pleacă spre Rarău de la baza pârtiei Rarău;

Obcinile Bucovinei

* traseul marcat cu bandă roşie: între vf. Pietriş şi Pasul Paşcanu;

* traseul Via Transilvanica, între Suceviţa şi Vatra Moldoviţei, Vatra Moldoviţei şi Sadova, deoarece timpii de parcurgere în condiţii de iarnă pot depăşi 9 ore.

Drumul spre exploatarea Călimani, din Gura Haitii, este accesibil pentru toate autovehiculele cu garda mai înaltă şi echipate cu anvelope de iarnă. Pe ultimii 2 kilometri sunt zone cu gheaţă pe carosabil, informează Salvamont Suceava.

Tot pentru maşini, drumul spre cabana Giumalău este accesibil doar circa 6 kilometri, iar TransRarău este deschis prin Pojorâta.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













