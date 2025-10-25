Vremea azi, 25 octombrie. Weekend cu soare și temperaturi de primăvară. Se ating 20 de grade în sudul țării

25-10-2025 | 07:49
oameni pe strada, bucuresti
Sâmbătă se îndreaptă vremea. Se domolește vântul și o să fie soare în cea mai mare parte a țării. Doar în sud-vest și în nord-vestul extrem pot să apară câțiva nori de ploaie.

Maximele pornesc de la 9...10 grade în depresiuni și ajung pe la 20 de grade în ținuturile sudice. La noapte, însă, vin alte ploi, în special în jumătatea vestică a României.

În Dobrogea și Bărăgan, atmosfera se menține însorită toată ziua. Vântul nu mai pune probleme, dar temperaturile scad ușor față de vineri. Chiar și așa, o să fie mai cald decât în mod obișnuit: pe la amiază se vor înregistra în jur de 19 grade.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei găsim vreme frumoasă, soare, vânt domol și temperaturi peste valorile normale. Atmosfera devine plăcută după orele prânzului. Maximele ajung frecvent pe la 18 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina sunt ceva condiții de ceață acum dimineața. Apoi se arată soarele și temperaturile urcă până la 16 grade. Cerul se înnorează pe timpul nopții și e posibil să picure trecător.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș urmează o zi destul de însorită, cu temperaturi potrivite pentru această perioadă - în jur de 14...15 grade. În extremitatea nord-vestică pot să apară câțiva stropi de ploaie, dar la noapte se înnorează peste tot și ploile se extind în această zonă.

Și în ținuturile vestice o să plouă în această noapte. Până atunci avem vreme frumoasă și se mai încălzește puțin față de vineri. Vântul este destul de liniștit, iar maximele ajung pe la 18 grade în zona Banatului.

În Transilvania este ceață la începutul zilei, în depresiuni. Cerul se degajează mai târziu și temperaturile urcă până la 14...15 grade. La noapte, ploile ajung și aici. Se face mai frig decât în noaptea trecută și o să fie minus 4 grade la Miercurea Ciuc.

În sud-vestul țării mai apar ceva înnorări, poate și câțiva stropi de ploaie. În ansamblu însă, avem vreme bună. Se mai încălzește față de vineri și se vor atinge 20 de grade. La noapte, ploile cuprind aproape toată Oltenia.

Și în ținuturile sudice domină atmosfera cu soare, dar e posibil să vină o ploaie slabă în sud-vestul Munteniei, pe la Alexandria. Temperaturile, mai ridicate decât ar fi normal la această dată, ajung pe la 20 de grade.

Vremea rămâne caldă și în zona Capitalei. Avem o zi însorită și o amiază plăcută, cu o maximă de 20 de grade. La noapte se înnorează treptat, iar spre dimineață e posibil să plouă și se vor înregistra 7...8 grade.

La munte găsim vreme frumoasă: soare, câțiva nori și temperaturi comparabile cu cele de vineri. Vântul rămâne destul de insistent în Carpații Orientali. După lăsarea nopții se întorc ploile, iar în zonele înalte acestea se transformă în lapoviță și ninsoare.

Sursa: Pro TV

