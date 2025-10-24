Vremea azi, 24 octombrie 2025. Temperaturile scad, iar vântul și ploile apar în toată țara

Vremea
24-10-2025 | 08:39
×
Codul embed a fost copiat

Se răcește în vestul, centrul și nordul țării, dar în rest va fi mai cald decât ar trebui. Maximele se vor situa între 12 grade în depresiuni și 23 de grade în sudul Munteniei.

autor
Știrile PRO TV

La început o să plouă în Oltenia, Transilvania, de asemenea în Maramureș și în vestul Munteniei, iar după prânz ploile vor ajunge în Moldova, în estul Munteniei și în Dobrogea. Vântul agită atmosfera în toată țara.

În Dobrogea și Bărăgan vremea se menține închisă toată ziua, vin ploile și se pornește vântul. Temperaturile scad ușor față de joi, când s-au atins 25 de grade. Vineri vor fi cel mult 21 de grade.

Vremea în Moldova

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, se înnorează, însă ploile apar către seară și la noapte. Vântul bate cu 40...50 km/h, iar la amiază vor fi cel mult 21 de grade.

În nordul Moldovei și în Bucovina se anunță o zi neplăcută, cu mulți nori și ploi în multe zone. Vântul devine mai insistent, iar temperaturile, în scădere față de joi, vor ajunge până la 16 grade.

Citește și
elevi scoala ploaie
Finalul de octombrie vine cu vreme rece și ploi abundente în toată țara. Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni

Vremea în Transilvania

În nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim mulți nori și ploi în mai multe reprize pe parcursul zilei. În zonele de deal și de munte se pot strânge peste 25 l/mp. Vântul bate cu 50...70 km/h și va spori senzația de frig.

În schimb, în ținuturile vestice se anunță vreme frumoasă, cu soare, dar vântul agită atmosfera și pe aici. Temperaturile scad față de joi, iar la amiază vor fi cel mult 18 grade la Timișoara.

În Transilvania, vremea va fi închisă, o să plouă, dar în zonele înalte de munte apar și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul crește în intensitate, iar la munte, la altitudini mari, vor fi rafale de 90...120 km/h.

Vremea în Oltenia

În Oltenia găsim vreme mai bună pe partea vestică, unde apare puțin și soarele, dar în celelalte zone se înnorează și o să plouă. În vestul și în sudul Olteniei, vântul bate cu 50...70 km/h, iar după prânz se ating 20 de grade la Slatina.

Ploile vin astăzi și în ținuturile sudice. Vântul crește în intensitate, va ajunge la viteze de 50 km/h, iar temperaturile urcă până la 23 de grade în Lunca Dunării.

Vremea în București

În București predomină vremea închisă și, din când în când, o să plouă slab. Vântul va avea unele porniri pe parcursul zilei, iar la amiază se vor înregistra în jur de 20 de grade.

Sâmbătă revine vremea frumoasă, iar maxima ajunge pe la 19 grade, deși acum ar trebui să fie în jur de 15 grade. Seara însă se înnorează și este posibil să plouă.

Duminică avem vreme mai caldă decât ar fi normal, cu înnorări și ploi slabe în orele serii. Temperatura urcă până la 19 grade.

Luni se anunță înnorări și ploi temporare, iar temperatura aerului va ajunge la normal. La amiază se vor înregistra în jur de 18 grade, iar vântul va fi insistent. În noaptea de luni spre marți, minima va coborî la 5...6 grade.

Vremea la munte

La munte se răcește, o să plouă pe suprafețe extinse, dar la altitudini mari vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul crește în intensitate, iar la altitudini de peste 1700 de metri vor fi rafale de 90...120 km/h.

Sâmbătă avem soare pe timpul zilei, însă spre seară se înnorează și o să plouă local. Vântul continuă să bată destul de tare, iar în Carpații Orientali vor fi rafale de 70...75 km/h.

Duminică se mai încălzește puțin, dar se adună norii, iar în a doua parte a zilei și în noaptea următoare apar ploi consistente, care vor lăsa în urmă până la 25 de litri de apă pe metru pătrat.

Luni se mai adună norii din când în când și o să plouă, iar la altitudini mari vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul prinde putere în zonele de creastă și se răcește.

Sursa: Pro TV

Etichete: vremea azi, vremea in Bucuresti, vremea la munte, cum va fi vremea,

Dată publicare: 24-10-2025 08:38

Articol recomandat de sport.ro
"Cel mai slab de pe teren!" Gazzetta dello Sport, fără dubii după FCSB - Bologna
"Cel mai slab de pe teren!" Gazzetta dello Sport, fără dubii după FCSB - Bologna
Citește și...
Când vin ploile și când se răcește vremea în România. Meteorologii anunță ce fel de toamnă vom avea în următoarele săptămâni
Stiri actuale
Când vin ploile și când se răcește vremea în România. Meteorologii anunță ce fel de toamnă vom avea în următoarele săptămâni

Toamna continuă cu variații importante: ploile vor fi mai frecvente la final de octombrie, iar primele zile din noiembrie vor aduce o răcire accentuată, urmată de o revenire la valori normale spre jumătatea lunii noiembrie.

Finalul de octombrie vine cu vreme rece și ploi abundente în toată țara. Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni
Vremea
Finalul de octombrie vine cu vreme rece și ploi abundente în toată țara. Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni

Sfârșitul lunii octombrie vine cu temperaturi mai scăzute decât cele obișnuite perioadei și cu precipitații abundente în toată țara, potrivit prognozei meteo pe patru săptămâni an ANM.

Când se încălzește. Meteorologii au anunțat cum va fi vremea la final de octombrie și zonele în care se va face cald
Vremea
Când se încălzește. Meteorologii au anunțat cum va fi vremea la final de octombrie și zonele în care se va face cald

Vremea se va încălzi treptat, de la o zi la alta, în această săptămână, cele mai ridicate temperaturi urmând să se înregistreze miercuri.

Recomandări
De ce blochează tocmai Belgia ajutorul de 140 de mld. de euro pentru Ucraina, finanțat din active rusești. „Nu este un lux”
Stiri externe
De ce blochează tocmai Belgia ajutorul de 140 de mld. de euro pentru Ucraina, finanțat din active rusești. „Nu este un lux”

Un prim pas foarte prudent: liderii europeni au cerut joi Comisiei să exploreze modalităţile de finanţare a Ucrainei în următorii doi ani, lăsând deschisă posibilitatea stabilirii unui împrumut care s-ar baza pe activele ruseşti blocate, comentează AFP.

Se lansează „legea Rahova”. Primarul interimar al Capitalei zice că îi face proprietari pe sinistrați, Guvernul îl contrazice
Stiri actuale
Se lansează „legea Rahova”. Primarul interimar al Capitalei zice că îi face proprietari pe sinistrați, Guvernul îl contrazice

Autoritățile vor analiza problemele semnalate de cetățeni în procesul greoi de intervenție în cazul scurgerilor de gaz.

Buletinele cu cip încă nu pot fi folosite. Aproape 800.000 de oameni trebuie să aibă la ei și o adeverință pentru adresă
Stiri actuale
Buletinele cu cip încă nu pot fi folosite. Aproape 800.000 de oameni trebuie să aibă la ei și o adeverință pentru adresă

La mai bine de o jumătate de an de la lansare, multe instituții din țară nu au încă aparatele necesare pentru a citi buletinele electronice.

Top citite
1 neti sandu
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop lunar cu Neti Sandu, 23 octombrie – 22 noiembre 2025. Reușite, acțiune, profit și provocări pentru zodii
2 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 24 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care va fi răsplătită de șef
3 sedinta de guvern
gov.ro
Stiri Politice
Oficial: Alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc pe 7 decembrie
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 23 Octombrie 2025

46:28

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 23 Octombrie 2025

01:30:36

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
23 Octombrie 2025

01:45:41

Alt Text!
iBani
iBani - 23 Octombrie 2025

14:28

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28