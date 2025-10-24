Prognoza meteo pentru șapte zile. Cum va fi vremea în București și în restul zonelor din țară

Săptămâna începe cu cer noros în vest și nord-vest, unde ploile se vor extinde treptat. În Banat și Crișana sunt posibile descărcări electrice și intensificări ale vântului de 50...70 km/h.

La munte, rafalele vor ajunge la 90...110 km/h, iar cantitățile de apă vor fi de 15...25 l/mp. În restul teritoriului cerul va fi variabil, cu ceață sau nebulozitate joasă, iar temperaturile minime vor oscila între 5 și 14 grade.

Vremea în București pentru o săptămână

În Capitală, cerul va fi variabil, cu nebulozitate stratiformă mai ales dimineața. Vântul va sufla slab, iar temperatura minimă se va situa între 8 și 10 grade. În restul regiunilor sudice, maximele se vor încadra între 18 și 20 de grade, cu ploi slabe izolate și ceață dimineața în zonele joase.

Vremea pentru șapte zile

Pe 24 și 25 octombrie, se răcește în vest, centru și nord, iar în celelalte regiuni vremea rămâne mai caldă decât normal. Vor fi înnorări și averse, mai ales după-amiaza în Moldova, estul Munteniei și Dobrogea. La munte apar precipitații mixte, lapoviță și ninsoare, iar vântul va avea intensificări de 50...70 km/h în zonele joase și 90...120 km/h la altitudini mari.

În zilele de 26 și 27 octombrie, temperaturile diurne vor crește ușor în nord, iar în rest nu vor fi variații semnificative. Cerul se va înnora treptat și vor apărea averse, local cantități mai mari de apă (15...25 l/mp). La munte, rafalele vor ajunge la 90...120 km/h, iar minimele vor fi cuprinse între 3 și 15 grade.

În intervalul 28-31 octombrie, vremea se va încălzi treptat în toată țara. Probabilitatea de precipitații va fi mai mare la începutul perioadei, iar regimul termic va fi caracterizat de valori peste mediile multianuale, mai ales în sud și sud-est. În București, maximele vor fi de 18...20 de grade, iar minimele între 5 și 10 grade.

Vremea azi, 24 octombrie 2025, în București

Temperaturi peste normalul perioadei din calendar, ploi cu caracter temporar şi intensificări ale vântului vor caracteriza vremea în Bucureşti, până sâmbătă dimineaţa, arată prognoza de specialitate publicată, vineri, de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

Potrivit meteorologilor, în Capitală valorile termice se vor situa uşor peste normalul climatologic al datei, cerul va avea înnorări şi temporar, mai ales după-amiaza, va ploua. Spre seară şi noaptea, cerul va deveni variabil.

Vântul se va intensifica treptat pe parcursul zilei de vineri, când va avea viteze în general de 50 - 60 km/h, dar seara şi noaptea va sufla slab până la moderat.

Temperatura maximă va fi de 19 - 21 de grade, iar cea minimă va ajunge la 7 - 8 grade.

Pe parcursul zilei de vineri, 24 octombrie, în intervalul orar 10:00 - ora 21:00, Municipiul Bucureşti se va afla sub incidenţa unui mesaj de atenţionare meteorologică Cod galben pentru intensificări ale vântului.

ANM a emis, vineri, atenţionări Cod galben de intensificări ale vântului, valabile pentru început pe parcursul acestei zile în peste trei sferturi din ţară, iar apoi până sâmbătă dimineaţa în zone din 12 judeţe din Moldova, Transilvania şi Muntenia (Suceava, Bacău, Iaşi, Neamţ, Vrancea, Buzău, Prahova, Dâmboviţa, Argeş, Braşov, Covasna şi Harghita).

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













