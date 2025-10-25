Vântul puternic a scos pe apă pasionații de sporturi extreme. Iubitorii de kitesurfing au făcut spectacol pe litoral

Pe litoral, vremea este neașteptat de frumoasă, așa că mulți oameni au făcut ieri o plimbare pe plajă, ori au savurat o cafea la terasă.

Asta în timp ce vântul puternic i-a scos pe iubitorii sporturilor extreme pe apă. Pasionații de kite au făcut spectacol și au zburat prin valuri.

Corespondent Știrile ProTV: Pe litoral sunt 22 de grade celsius, iar apa mării este caldă, are 17 grade. Vântul suflă cu putere așa că sunt îndeplinite condițiile pentru practicarea sporturilor extreme.

Pasionații de kite au făcut spectacol pe apă. Pentru începători, a fost nevoie de mai multă atenție.

Andrei Damian, instructor kitesurfing: Kite-ul toamna înseamnă libertate pe plajă, nu sunt turiști, vântul e mai bun, apa este o idee mai rece, dar e liber, asta e frumos.

Cei care nu s-au aventurat în larg, au putut să se bucure de vremea frumoasă la terase.

Meteorologii anunță că temperaturile vor rămâne peste media normală a perioadei și în următoarele zile.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













