Iarna vine mai devreme în 2025. Transfăgărășanul și Transalpina, închise cu trei săptămâni mai devreme din cauza ninsorilor

22-10-2025 | 09:06
Sunt semne că vom avea o iarnă cu ger și multă zăpadă, spun meteorologii și climatologii. Frigul a venit deja de la sfârșitul lui septembrie, iar marți, la Miercurea Ciuc, s-a înregistrat un nou record de temperaturi negative: minus 9,7 grade.

autor
Ana Maria Barbu,  Doina Plăcintă

Specialiștii pun gerul timpuriu pe seama slăbirii vortexului polar, care permite maselor de aer rece să coboare până la noi.

Peisajul este înghețat la Vârful Omu. Pe crestele munților iarna e deja instalată, iar la altitudini mai joase avem deja dimineți cu brumă, pământ înghețat și recorduri negative.

Corespondentă Știrile ProTV: „La Miercurea Ciuc, dimineața a fost cea mai rece de când se fac măsurători: - 9,7 grade. A fost doborât astfel recordul zilei de 21 octombrie înregistrat acum 76 de ani când termometrele au arătat -8,5 grade Celsius. A fost ger și în multe localități din țară, lucru neobișnuit pentru această perioadă, spun meteorologii.”

Mihai Timu, meteorolog ANM: „În mod normal ar trebui să avem temperaturi în general pozitive la această dată până la 10 - 12 grade în zona litoralului, 8 - 9 grade în Capitală, în depresiuni ar trebui să avem undeva spre 0 grade, dar iată că am avut un front atmosferic rece care a traversat duminică țara.”

oameni pe strada, frig
O masă de aer polar este așteptată peste România. Ce temperaturi vor fi

Masele de aer rece ajung mai repede în România

Specialiștii pun această răcire pe seama unei anomalii a vortexului polar. În loc să fie format din curenți puternici care să țină frigul la Polul Nord, vortexul a slăbit, și-a încetinit mișcarea; iar aerul rece „se scurge” spre zonele temperate ale globului unde apar ninsori abundente și zile geroase.

Iulian Holobâca, climatolog: „Avem episoade de răciri bruște și chiar situații în care avem ger, adică temperaturi nocturne sub -15, și chiar -20 de grade în astfel de episoade. Respectiv ninsori, și chiar episoade în care avem situații de viscol.”

Specialiștii mai spun că, dacă tendința de încetinire a mișcării vortexului se menține, iarna ar putea fi geroasă, cu ninsori abundente și viscol.

Primele zăpezi au căzut încă din septembrie, iar Transfăgărășanul și Transalpina au fost închise cu trei săptămâni mai devreme. Climatologii urmăresc vortexul polar pentru că el face diferența dintre o iarnă caldă, uscată și una geroasă, cu zăpadă.

Sursa: Pro TV

iarna, zapada,

22-10-2025 09:06

