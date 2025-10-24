România, amenințată de ciclonul Benjamin. Se așteaptă ploi torențiale și temperaturi scăzute

Vremea
24-10-2025 | 16:56
vremea in bucuresti vant si ploaie
Meteorologii avertizează că frontul rece venit din vest va aduce în România temperaturi scăzute și ploi abundente, după ce furtuna Benjamin a devastat Franța, Marea Britanie și alte țări europene.

Mihaela Ivăncică

În Franţa, cea mai afectată de fenomen, rafalele au lovit cu viteze 160 de kilometri pe oră, iar peste 140.000 de locuinţe au rămas fără curent electric.Țara se află aproape în întregime sub cod portocaliu de furtuni, iar ciclonul Benjamin a lovit cel mai puternic regiunile de origine. Peste 1.000 de muncitori intervin pentru a limita pagubele, în timp ce ciclonul continuă să afecteze vestul Europei, relatează TVR Info.

În largul coastei Normandiei, un pescar a surprins imagini dramatice cu furtuna, încercând să revină în siguranță la mal.

În Regatul Unit, furtuna a adus ploi torențiale și rafale puternice, perturbând grav transportul, provocând întârzieri mari la trenuri și lăsând mii de locuințe fără curent, în timp ce zeci de drumuri rămân închise.

Nici Belgia, Elveția și Olanda nu au fost ocolite de furtună. La Geneva, ploile torențiale și vântul puternic au creat haos în trafic și întârzieri în transporturi, iar imaginile surprind o femeie care abia reușește să urce într-un autobuz, luptându-se cu rafalele.

Ciclonul se deplasează către nordul Europei, iar meteorologii avertizează că frontul rece va aduce temperaturi scăzute şi ploi abundente şi în România.

Sursa: TVR Info

Ploile torenţiale care au lovit Mexicul săptămâna trecută au ucis cel puţin 64 de persoane, în timp ce 65 sunt date dispărute, a declarat luni guvernul, după ce o furtună tropicală a provocat alunecări de teren şi inundaţii, relatează Reuters.

