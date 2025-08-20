Vremea azi, 20 august. Se încălzește în toată țara, de vineri se întoarce canicula. Ce temperaturi vor fi

Vremea se încălzește astăzi. Avem soare și atmosferă plăcută în majoritatea zonelor, dar spre seară apar câteva ploi trecătoare la deal, la munte, poate și în sud-estul țării.

Maximele pornesc de la 24...25 de grade în depresiuni și ajung la 32...33 de grade în ținuturile vestice.

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici găsim soare, vreme bună, dar nu este exclus să vină și o ploaie slabă, de scurtă durată. Vântul devine mai insistent pe litoral, iar temperaturile, în creștere față de ieri, ajung pe la 31 de grade.

Încălzirea vremii se simte și mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei. Amiaza aduce soare, câțiva nori și maxime de 30...31 de grade. În zonele deluroase pot să apară câțiva nori de ploaie, dar asta se va întâmpla în a doua parte a zilei.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina este răcoare acum dimineața. Apoi soarele încălzește treptat atmosfera și se face mai cald decât ieri. Se vor atinge 27...28 de grade. În zonele montane, mai pe seară o să vină o aversă-două.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș avem o zi însorită și o amiază plăcută, cu până la 30 de grade în termometre. La noapte se înnorează și o să plouă puțin în extremitatea de nord-vest a țării.

În vestul României se face puțin mai cald. Temperaturile urcă până la 32 de grade. Norii apar destul de rar și nu sunt semne de ploaie. Mâine o să fie caniculă și se vor atinge 36 de grade în această zonă.

În Transilvania avem o dimineață cam rece în depresiuni, pe unde sunt și condiții de ceață. Apoi se încălzește de la o oră la alta și maximele ajung pe la 28 de grade în vestul provinciei. La munte apar câteva averse, dar pe suprafete restrânse.

În Oltenia scăpăm de ploi și o să avem o zi frumoasă, cu temperaturi mai ridicate decât ieri. Nu este însă foarte cald. Maximele se opresc la 31 de grade.

Și în ținuturile sudice se face mai cald. Temperaturile urcă până la 31 de grade în Lunca Dunării. În estul Munteniei s-ar putea să apară câțiva nori de ploaie, dar în ansamblu o să fie soare și timp frumos.

Vremea în București

Vremea se încălzește și în Capitală. După cele 25 de grade de ieri, maxima ajunge la 31 de grade. Avem o zi destul de însorită. Spre seară se înnorează, dar e puțin probabil să plouă. Urmează o noapte plăcută, cu o minimă de 18 grade.

Vremea la munte

Temperaturile cresc și în zonele montane. Avem soare, atmosferă plăcută, dar și câteva reprize de ploaie după orele amiezii. Vorbim despre ploi de scurtă durată, care vin în special în Carpații Meridionali și în zona Orientalilor.

Vremea la mare

Pe litoral norii apar în prima parte a zilei, când e posibil să plouă puțin. Apoi cerul se degajează treptat și o să avem o amiază însorită, cu vânt destul de insistent și până la 29 de grade prin stațiuni. Apa mării are în jur de 24 de grade.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













