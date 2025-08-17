Vremea azi, 17 august. Apar ploi torențiale, vijelii și rafale puternice în unele zone

Vremea
17-08-2025 | 08:45
Duminică, temperaturile scad în vest și în centru, însă în sudul Câmpiei Române canicula persistă și se ating 35, 36 de grade. Instabilitatea crește și apar ploi torențiale și vijelii, mai întâi în vestul țării, iar spre seară și în nord, și în centru.

Știrile PRO TV

În Dobrogea și Bărăgan urmează încă o zi senină și o amiază călduroasă, pe unde se ating, din nou, 34 de grade. Pe litoral găsim valori agreabile, de 27, 30 de grade.

Și mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei, cerul se păstrează curat în multe zone. La amiază temperaturile ajung la valori similare cu cele de sâmbătă: 33, 34 de grade la umbră.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina se anunță o zi frumoasă, cu soare și temperaturi de până la 33 de grade în Vaslui. Spre seară și la noapte se adună norii și vin mai multe reprize de ploi torențiale, însoțite de fenomene meteo severe.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș crește instabilitatea și apar averse abundente, însoțite de tunete, fulgere și rafale puternice de vânt. Vedem puțin și soarele printre nori, iar maximele nu mai trec de 30 de grade, pe la Satu Mare.

Citește și
canicula
Cod galben de caniculă, miercuri și joi, în mai multe regiuni ale țării. Cum va fi vremea în București

Cam la fel va fi și în vestul României: scurte momente însorite și ploi torențiale, care vor aduce cantități însemnate de apă în intervale scurte de timp. Vor fi și descărcări electrice, și vijelii și e posibil să cadă grindină. Vestea bună este că se mai domolește căldura și vor fi cel mult 31 de grade.

În Transilvania găsim tot vreme instabilă: averse abundente, tunete, fulgere, căderi de grindină și vijelii cu rafale de 70 km/h. În intervale scurte de timp se pot strânge peste 30 de litri de apă pe metru pătrat, iar în zonele montane, peste 50 de litri de apă pe metru pătrat. Maximele se opresc la 32 de grade.

O să plouă și în Oltenia, mai ales pe seară și la noapte. Amiaza ne aduce caniculă, disconfort termic accentuat și 35, poate chiar 36 de grade în sudul și în vestul provinciei.

În ținuturile sudice avem încă o zi însorită și o amiază călduroasă. Temperaturile ajung la pragul caniculei în Lunca Dunării, iar la apropierea serii și peste noapte aversele ajung și în această zonă.

Vremea în București

În București, cerul rămâne curat și avem o amiază caniculară, cu disconfort termic și 36 de grade la umbră.

Luni, căldura se mai domolește și maxima se oprește la 32 de grade. Se înnorează din când în când, iar pe seară și în noaptea următoare apar averse însoțite de descărcări electrice.

Și marți dimineața e posibil să mai plouă trecător. Apoi cerul se degajează treptat și o să avem vreme frumoasă și cel mult 27 de grade în termometre.

Miercuri se încălzește din nou și se ating 31 de grade. Se anunță o zi însorită, cu vânt activ și câțiva nori inofensivi.

Vremea la munte

La munte instabilitatea crește treptat. O să plouă torențial și se strâng 50 de litri de apă pe metru pătrat. Se anunță vijelii și condiții de grindină, iar temperaturile scad în Occidentali și în Orientali.

Luni, se răcește peste tot. Mai vin câteva serii de averse, iar pe spații mici se vor acumula peste 20 de litri de apă pe metru pătrat.

Marți se mai îndreaptă vremea. Avem soare în cea mai mare parte a zilei și câteva ploi trecătoare, pe suprafețe restrânse, după-amiaza și seara. Temperaturile se mențin la valori normale pentru data din calendar.

Miercuri, aproape nicio schimbare: atmosferă însorită și câțiva stropi de ploaie, pe spații mici - după orele prânzului.

Vremea la mare

Pe litoral avem încă o zi frumoasă, cu cer senin, briză activă și până la 29, 30 de grade în stațiuni. Apa mării are 25 de grade.

Luni o să fie destul de cald. Maximele ating 31 de grade. După-amiaza se adună norii și cresc șansele de ploaie, iar vântul prinde putere în noaptea de luni spre marți.

Marți se înnorează din când în când și vin câteva averse. Nu lipsesc perioadele cu soare, iar temperaturile scad și vor fi cel mult 29 de grade.

Și miercuri vor mai fi câteva înnorări, poate și o aversă sau două. În general avem vreme bună, cu soare și un vânt cam insistent. Maximele ating 29 de grade pe plajă și în jur de 24 de grade în apă.

