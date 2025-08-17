Cinci judeţe şi Bucureştiul intră sub Cod galben de caniculă. Temperaturile resimțite vor fi extreme. Hartă

Cinci judeţe şi Capitala intră de duminică, de la ora 12.00 şi până la ora 21.00, sub atenţionare Cod galben de caniculă, fiind prognozate temperaturi de până la 36 de grade Celsius.

Conform ANM, duminică, în intervalul orar 12 – 21, va fi în vigoare o atenţionare Cod galben de caniculă şi disconfort termic ridicat, pentru sudul Olteniei, sud-vestul şi centrul Munteniei.

„În sudul Olteniei, sud-vestul şi centrul Munteniei va fi caniculă şidisconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unităţi”, preciează meteorologii.

Temperaturile maxime vor fi de 35 - 36 de grade.

