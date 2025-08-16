Vremea azi, 16 august. Caniculă și temperatui ridicate de până la 38 de grade în unele regiuni

Sâmbătă se face din nou foarte cald în jumătatea vestică a României. Temperaturile urcă până la 37–38 de grade în Banat și în Crișana. Cerul se păstrează curat în majoritatea zonelor.

Doar pe la munte o să plouă puțin, iar sâmbătă seara și sâmbătă noapte apar câteva averse în vestul și sud-vestul țării.

În Dobrogea și în Bărăgan urmează o zi însorită și o amiază călduroasă. În Bărăgan se ating 34 de grade. În schimb, pe litoral găsim cele mai scăzute valori din țară, de 27–28 de grade, și un vânt ceva mai insistent.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei avem o dimineață plăcută, dar atmosfera se încălzește destul de tare după prânz. Maximele ajung la 33–34 de grade la umbră, în condiții de cer senin și vânt domol.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina continuă vremea frumoasă, iar doar în zonele montane după-amiaza pot să apară câțiva nori de ploaie. Temperaturile, un pic mai ridicate decât vineri, ajung pe la 32 de grade.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș soarele încălzește rapid atmosfera, iar în nord-vestul țării se instalează canicula și se ating 35–36 de grade la umbră. Disconfortul termic crește aproape peste tot, așa că aerul devine greu de respirat în miezul zilei.

În vestul României avem o zi toridă, cu maxime de 37–38 de grade și o atmosferă de-a dreptul înăbușitoare. Sâmbătă seara și noaptea se adună norii și apar câteva ploi zgomotoase în această zonă.

În Transilvania este răcoare sâmbătă dimineața, în special în depresiuni, pe unde a apărut și un pic de ceață. Apoi temperaturile cresc rapid, iar în Alba-Iulia se vor atinge 36 de grade. La munte se înnorează și o să plouă puțin spre seară.

În Oltenia canicula revine după orele prânzului. E însoțită de disconfort termic ridicat. Norii apar destul de rar în timpul zilei, dar noaptea aduce câteva averse în vestul provinciei.

În ținuturile sudice avem încă o zi însorită și o amiază călduroasă. Temperaturile ajung la pragul caniculei în Lunca Dunării și nu sunt semne de ploaie în această zonă.

Vremea în București

În București astăzi atmosfera se menține însorită toată ziua și se face din nou foarte cald. Temperatura urcă până la 34–35 de grade.

La fel o să fie și duminică: cer mai mult senin și o amiază călduroasă, cu un pic de vânt și până la 35 de grade, la umbră.

Luni căldura se mai domolește și maxima se oprește la 32 de grade. Se înnorează din când în când, iar în orele serii pot să apară averse cu descărcări electrice.

Și marți dimineața sunt câteva condiții de ploaie. Apoi cerul se degajează treptat și o să avem vreme frumoasă și cel mult 29 de grade în termometre.

Vremea la munte

La munte se anunță o zi destul de plăcută, cu soare, temperaturi ridicate, dar și câteva ploi rapide, trecătoare în unele masive.

Duminică avem vreme bună în prima parte a zilei. Apoi se adună norii și apar ploi torențiale, cu tunete, fulgere și rafale puternice de vânt. Se pot strânge peste 50 de litri de apă pe metru pătrat. Temperaturile scad în masivele vestice și nordice.

Luni se răcește peste tot. Mai vin câteva serii de averse, mai abundente în Carpații Meridionali. E posibil să cadă grindină.

Marți vremea se mai îndreaptă. Nu scăpăm complet de ploi. Acestea apar după-amiaza pe zone restrânse și vor fi neînsemnate cantitativ. Temperaturile ajung la valori normale pentru data din calendar.

Vremea la mare

Pe litoral găsim vreme excelentă de plajă: cer senin, briză activă și cel mult 30 de grade prin stațiuni. Apa mării are 25 de grade.

Duminică avem tot vreme frumoasă, deși vedem și câțiva nori pe cer. Temperaturile urcă din nou până la 30 de grade, iar vântul devine mai insistent după prânz.

Și luni o să fie destul de cald. Maximele vor ajunge la 31 de grade. Atmosfera se menține însorită în prima parte a zilei. Apoi apar câteva înnorări, poate și o ploaie de scurtă durată.

Marți se înnorează din când în când și e posibil să picure trecător. Nu lipsesc perioadele cu soare, iar temperaturile scad ușor și vor fi cel mult 28 de grade.

