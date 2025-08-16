Cod portocaliu de caniculă în vestul țării: temperaturi de până la 38 de grade

Vremea
16-08-2025 | 10:41
canicula
Shutterstock

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o avertizare Cod portocaliu de caniculă pentru trei judeţe şi o atenţionare Cod galben pentru 16 judeţe şi municipiul Bucureşti, valabile sâmbătă, între orele 12:00 şi 21:00.

autor
Vlad Dobrea

De asemenea, meteorologii au mai emis o atenţionare Cod galben de caniculă pentru cinci judeţe şi Bucureşti, valabilă duminică în acelaşi interval orar.

Astfel, conform avertizării Cod portocaliu, sâmbătă (16 august), valul de căldură va persista, iar canicula se va intensifica în judeţele Bihor, Arad şi Timiş, unde disconfortul termic va fi accentuat şi indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi de 37...38 de grade.

Totodată, valul de căldură se va menţine în Maramureş, nordul Crişanei, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei, vestul şi sudul Olteniei, sud-vestul şi centrul Munteniei, unde va fi caniculă şi disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi uşor pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 şi 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în sud-vestul ţării.

Sunt vizate de atenţionarea Cod galben judeţele Satu Mare, Maramureş, Sălaj, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Mureş, Alba, Hunedoara, Sibiu, Caraş-Severin, Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov şi Capitala.

Citește și
ploaie, oameni pe strada
Meteorologii au emis Cod galben de ploi torențiale și grindină. Care sunt zonele afectate de vijelii. Hartă

Duminică (17 august), în sudul Olteniei, sud-vestul şi centrul Munteniei va fi caniculă şi disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime vor fi de 35...36 de grade.

Va fi în vigoare o atenţionare Cod galben de caniculă în judeţele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov şi municipiul Bucureşti. 

Sursa: News.ro

Etichete: temperaturi, cod portocaliu,

Dată publicare: 16-08-2025 10:41

Articol recomandat de sport.ro
Andrei Cornea a scos la vânzare mașina primită de la Țiriac! Prețul cerut pe cadoul de lux după doar 29.000 km
Andrei Cornea a scos la vânzare mașina primită de la Țiriac! Prețul cerut pe cadoul de lux după doar 29.000 km
Citește și...
Meteorologii au emis Cod galben de ploi torențiale și grindină. Care sunt zonele afectate de vijelii. Hartă
Vremea
Meteorologii au emis Cod galben de ploi torențiale și grindină. Care sunt zonele afectate de vijelii. Hartă

Meteorologii au emis un Cod galben de ploi, vijelii și grindină, valabil duminică pentru jumătate din țară. Codul galben intră în vigoare duminică între orele 13:00 și 21:00.

Vremea azi, 16 august. Caniculă și temperatui ridicate de până la 38 de grade în unele regiuni
Vremea
Vremea azi, 16 august. Caniculă și temperatui ridicate de până la 38 de grade în unele regiuni

Sâmbătă se face din nou foarte cald în jumătatea vestică a României. Temperaturile urcă până la 37–38 de grade în Banat și în Crișana. Cerul se păstrează curat în majoritatea zonelor.

Cod galben de ploi torenţiale în mai multe județe, vineri după-amiază. Care sunt zonele vizate de vreme rea
Vremea
Cod galben de ploi torenţiale în mai multe județe, vineri după-amiază. Care sunt zonele vizate de vreme rea

Meteorologii au emis, vineri, noi avertizare nowcasting Cod galben de vreme rea, ce vizează mai multe localităţi din judeţele Alba, Mureş, Harghita, Maramureş, Bistriţa-Năsăud şi Suceava pe durata orei următoare.

Recomandări
Președintele Volodimir Zelenski pleacă la Washington, pentru a se întâlni cu Donald Trump, după summit-ul din Alaska
Stiri externe
Președintele Volodimir Zelenski pleacă la Washington, pentru a se întâlni cu Donald Trump, după summit-ul din Alaska

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că intenționează să se întâlnească cu președintele american Donald Trump la Washington săptămâna viitoare, după ce summitul lui Trump cu Vladimir Putin nu a dus la niciun acord de pace.

REZUMAT. Ce s-a întâmplat la întâlnirea din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Cele mai importante momente
Stiri externe
REZUMAT. Ce s-a întâmplat la întâlnirea din Alaska dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Cele mai importante momente

„Nu avem un acord până când nu avem un acord”, a fost una dintre declarațiile președintelui Donald Trump, la finalul discuțiilor cu Vladimir Putin.

Fitch menţine ratingul suveran al României la
Stiri Economice
Fitch menţine ratingul suveran al României la "BBB minus", cu perspectivă negativă. Mesajul ministrului Finanțelor

Fitch a menţinut ratingul suveran al României la "BBB minus", cu perspectivă negativă, se arată într-un comunicat al agenţiei de evaluare financiară.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 16 August 2025

02:11:49

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12