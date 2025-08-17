Cod galben de caniculă și portocaliu de furtuni în mai multe județe. ANM anunță grindină și ploi ”însemnate cantitativ”

Administrația Națională de Meteorologie a anunțat, duminică, mai multe avertizări, valabile pentru mai multe județe, de caniculă, instabilitate atmosferică și averse importante cantitativ.

Prima avertizare este de tip cod galben, valabil în 17 august, între orele 12 - 21, iar fenomene vizate sunt: caniculă și disconfort termic ridicat.

Zonele afectate: sudul Olteniei, sud-vestul și centrul Munteniei, care vor fi afectate de caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi de 35...36 de grade.

ANM

Un alt cod galben este valabil în 17 august, între orele 12 și 21.00, fenomenul vizat fiind de instabilitate atmosferică.

Zone afectate: Transilvania, Maramureș, Banat, nord-vestul Moldovei, la munte - unde vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50...70 km/h) și pe arii restrânse grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1 – 3 cm).

În intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20...30 l/mp și izolat de peste 40...50 l/mp.

De asemenea, ANM a emis un cod portocaliu, valabil în 17 august, între orele 14 și 21, pentru instabilitate atmosferică accentuată și averse importante cantitativ.

În județele Caraș Severin și Hunedoara, precum și în zona montană a județelor Cluj, Alba, Suceava, Neamț și Harghita vor fi averse însemnate cantitativ, frecvente descărcări electrice și pe arii restrânse intensificări puternice ale vântului (rafale de 70...90 km/h) și grindină de medii și posibil mari dimensiuni (3 - 5 cm).

În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 40...50 l/mp și izolat de peste 60 l/mp.

ANM

Un alt COD GALBEN este valabil în 17 august, ora 21 – 18 august, ora 10.

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică.

În cea mai mare parte a Transilvaniei și local în centrul Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50...55 km/h) și izolat grindină de mici dimensiuni (1 – 2 cm). În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20...25 l/mp și izolat de peste 35...40 l/mp.

De asemenea, un COD PORTOCALIU este valabil în 17 august, ora 21 – 18 august, ora 10.

Fenomene vizate: averse importante cantitativ.

În județele Maramureș, Suceava, Botoșani și Neamț, precum și în zona montană a județului Bistrița- Năsăud vor fi averse însemnate cantitativ. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 40...50 l/mp și izolat de peste 60 l/mp.

ANM

Un alt COD GALBEN este valabil în 18 august, între orele 18 și 23.

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică.

În Oltenia, în sudul Transilvaniei, precum și în nord-vestul Munteniei și în Carpații Meridionali vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50...70 km/h) și izolat grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1 – 3 cm).

În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20...30 l/mp și pe arii restrânse de peste 40

l/mp.

ANM

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













