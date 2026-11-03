Potrivit meteorologilor, în săptămâna 2-9 noiembrie, valorile termice se vor situa sub mediile specifice perioadei, pe întreg teritoriul României.

În ceea ce priveşte precipitaţiile, acestea vor fi excedentare în regiunile sudice şi sud-estice, precum şi local în cele centrale şi estice. În schimb, în vestul şi nordul ţării, cantităţile de precipitaţii vor fi deficitare.

În săptămâna 9-16 noiembrie, temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile ţării.

Cantităţile de precipitaţii vor fi peste cele obişnuite în regiunile vestice, în timp ce în restul teritoriului se vor situa, în general, în jurul valorilor normale.

Pentru săptămâna 16-23 noiembrie, meteorologii estimează temperaturi medii apropiate de cele specifice intervalului, în majoritatea regiunilor.

Regimul pluviometric va fi, de asemenea, apropiat de cel normal pentru această perioadă, în cea mai mare parte a ţării.

În ultima săptămână analizată, 23-30 noiembrie, mediile temperaturilor vor fi uşor mai ridicate decât cele obişnuite în regiunile vestice şi local în cele centrale şi nord-estice. În restul ţării, temperaturile se vor menţine în jurul valorilor normale.

În privinţa precipitaţiilor, acestea vor fi uşor deficitare, local, în sudul şi sud-estul ţării, în timp ce în celelalte regiuni cantităţile vor fi, în general, apropiate de cele normale.